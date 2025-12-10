チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第6節が9日に行われ、アタランタ（イタリア）とチェルシー（イングランド）が対戦した。

アタランタはリーグフェーズ第1節で昨季王者のパリ・サンジェルマン（フランス）に0－4と大敗を喫したものの、以降は3勝1分と無敗をキープ。現在はマルセイユ（フランス）を1－0、フランクフルト（ドイツ）を3－0で破って2連勝を飾っており、上位8位以内に入ってラウンド16へのストレートインも狙える状況だ。

対するチェルシーも、同じくここまでのリーグフェーズで3勝1分1敗を記録し、勝ち点「10」を獲得。第1節でバイエルン（ドイツ）に1－3と敗れたが、以降はベンフィカ（ポルトガル）を1－0、アヤックス（オランダ）を5－1で破って2連勝。カラバフ（アゼルバイジャン）とのドローを挟み、前節はホームでバルセロナ（スペイン）を3－0で粉砕した。

そんな両者によるゲームは、序盤の17分にラウル・ベッラノーヴァが負傷し、“古巣戦”となるダヴィデ・ザッパコスタを投入。アタランタとしては、予期せぬ交代カードを切らされる形となる。

試合は直後の25分に動いた。チェルシーは左コーナーキックを獲得すると、リース・ジェームズがショートで繋ぎ、ペドロ・ネト、エンソ・フェルナンデスと繋いで、再びR・ジェームズにボールが渡る。ボックス幅からグラウンダーのボールを折り返すと、最後はニアサイドに飛び込んだジョアン・ペドロがダイレクトで沈め、チェルシーが1点をリードして前半を終えた。

後半に入ると、立ち上がりの55分にアタランタが反撃に出る。敵陣中央やや右寄りの位置でマルテン・デ・ローンからのパスを受けたシャルル・デ・ケテラーレが、ドリブルで深い位置まで持ち運ぶ。右足で絶妙なクロスボールを送ると、最後はファーサイドのジャンルカ・スカマッカが頭で叩き込んだ。

試合はこのままでは終わらない。終盤に入った83分、アタランタは敵陣でファウルを受けた後、クイックで試合を再開させると、デ・ローンからのボールを受けたデ・ケテラーレがドリブルを開始。先制点のシーンと同じような位置から持ち運ぶと、今度は自ら右足一閃。狙い澄ました一撃を突き刺し、アタランタが逆転に成功した。

試合はこのままタイムアップ。この結果、アタランタがCLで3連勝を飾り、暫定ながらリーグフェーズ3位に浮上。これでラウンド16ストレートインも射程圏内となった。対するチェルシーは、前節の会心の勝利を連勝に繋げることはできず、今季CLで2敗目となった。

次節は2026年1月21日に行われ、アタランタはアスレティック・ビルバオ（スペイン）と、チェルシーはパフォス（キプロス）と、それぞれホームで対戦する。

【スコア】

アタランタ 2－1 チェルシー

【得点者】

0－1 25分 ジョアン・ペドロ（チェルシー）

1－1 55分 ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）

2－1 83分 シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ）

【ハイライト動画】デ・ケテラーレ躍動のアタランタがチェルシー撃破