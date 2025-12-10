「タイムセール」や「メガ割」などのお得感の強い施策で、コスパ重視の若い世代から支持を集めるQoo10。そんなQoo10ユーザーから支持を集めたビューティーアイテムを表彰するアワード「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025」が今年初めて開催された。

Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025

審査員には、ヘアメイクアップアーティストのGENSEI氏やコスメヲタちゃんねるを運営する美容系YouTuber、サラ氏などが参加した。さらに、ゲストには俳優の川口春奈氏も参加し、会場を盛り上げた。

川口春奈氏

受賞商品は、Qoo10ユーザーによる約61万票の投票、Qoo10での販売実績、そして美容業界の専門家7名による審査をもとに決定。

「総合賞」にはQoo10内で大きな存在感を示した10アイテムが、「カテゴリー賞」にはスキンケア・基礎化粧品、ベースメイク・コンシーラーなどのさまざまなジャンルから93アイテムが、「特別賞」には34アイテムが選出された。

「総合賞」の中でも栄えある総合1位の「総合大賞」に選ばれたのは、「レチノール0.3 ナイアシンリニューイングセラム30ml(Anua)」(3,450円)。同商品は、小さくカプセル化されたアヌアレチノールが角質層まで浸透して、肌の気になる部分を集中ケアする美容液。

また、「総合賞」2位は、角層までしっとり保湿ができ、肌コンディションをサポートする「グルタチオントナー(スキンアンドラブ)」(3,500円)、次いで3位に、ひと塗りでぷるツヤリップを演出する3D立体光沢グロス「3Dボリューミンググロス(fwee)」(3,168円)がランクイン。

4位に「PDRNピンクアンプル(メディキューブ)」(2,900円)、5位に「ハンオールブロウカラ(ロムアンド)」(1,300円)、6位に「トランスルーセントセットフィニッシングパウダー(TFIT)」(1,760円)が選ばれた。

続く7位は「プロバイオダーム3Dリフティングクリーム(バイオヒールボ)」(5,987円)、8位は「プロタージュペンシル(トゥークールフォースクール)」(1,650円)、9位は「ドクダミポアコントロールクレンジングオイル 200ml(Anua)」(2,450円)、10位は「カバーリシャスアルティメット ホワイトクッション(BANILA CO)」(3,600円)がランクイン。

また、特別賞の「秒で垢抜け」部門では、3秒で前髪がリセットできる次世代のドライシャンプー「フレッシュセバムヘアケアマスカラ(narka)」(2,200円)が選出。サラ氏は「アホ毛を直すだけでなく、気になるベタつきも同時に抑えられるので、時短にもなり性能面でもとても助かっています。」とコメントした。

また、「バズりすぎ」部門では、リップ&チークとして活用できるマルチバーム「ロウグロウデューイーボール(hince)」(2,000円)がランクイン。審査員を務めたヘアメイクアップアーティストのGeorge氏は、「ツヤ感のあるリップ&チークは、今年っぽくてすごくバズりました。使いやすいのはもちろん、見た目も可愛くてインスタ映えするのが人気のポイント」とコメント。

「MEGA敏感肌向けスキンケア」部門では、長時間うるおいが続く高保湿クリーム「アトバリア365 クリーム(AESTURA)」(3,300円)が選ばれた。

GENSEI氏は「シンプルにスキンケアをしたい時に使える低刺激クリーム。角質層まで保湿され整肌作用や肌荒れ防止作用のトコフェロールやセラミドNPも配合されているクリームなので、トラブルがちな肌を守りながら保湿してくれるところも嬉しいポイント」とコメントした。

「MEGAレビュー」部門では、ハイライト＆シェーディング一体のパレット「メリハリマスターパレット(JUDYDOLL)」(2,090円)が選ばれた。審査員を務めた美容クリエイターたけたろう氏は「パレットが4色展開で、肌に合わせて選びやすいのが好きポイント。なおかつ、この製品を使っているユーザーが多いからこそ、使い方の動画が多く投稿されていて、参考にしやすい」とコメントした。

他にも、「MEGAルーキー」部門で「AGE-R ブースタープロミニプラス(メディキューブ)」(15,100円)が、「一般投票」部門で「ホワイトトリュフファーストスプレーセラム(ダルバ)」(3,000円)が受賞した。