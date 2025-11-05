エクスクリエは10月28日、「ネットショッピングの購買行動に関する調査(2025年)」の結果を発表した。調査は2025年9月25日～9月27日、全国に住む15歳～69歳の男女1,135人を対象にインターネットで行われた。

ECモール利用はAmazonが68.7%でトップ

直近3ヶ月以内にネットショッピングを行った人に、よく利用するECモールについて聞いたところ、全体では「Amazon」の利用率が68.7%と最も高く、「楽天市場」が続く結果となった。特に「Amazon」は男性20代～30代で利用率が比較的高くなっている。また、女性10代はコスメ・ファッション系ECサイトの利用が特徴的で、「Qoo10」と「ZOZOTOWN」の利用率が全体と比べて高くなっている。

よく利用するECモール

企業オンラインストアよりECモール利用が主流

商品ジャンル別にECサイトの使い分けについて聴取したところ、どの商品ジャンルにおいてもECモールでの購入が多くなった。特に、日用品やペット用品でECモールでの購入率が9割を超えている。

一方、衣料品と化粧品・美容品では企業・ブランドのオンラインストアでの購入率が他の商品ジャンルに比べて高くなっている。

商品ジャンル別のECサイトの使い分け

ECモールを選択する理由

ECモールを選択する理由として「ポイントが貯まる・使えるから」が最多となり、「価格が安い・お得だから」、「送料が安く・無料になるから」などの経済的メリットに関連する理由が挙げられた。一方、企業・ブランドのオンラインストアを利用する理由について調査したところ、「正規品・本物であることが確実だから」が最多となった。

次に、企業・ブランドのオンラインストアではなく、ECモールで購入する理由を聴取したところ、女性20代では「企業サイトの存在を知らないから」、男女60代では「送料無料の条件を満たしやすいから」が特徴的となっている。