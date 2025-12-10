胃腸薬「ガスター10」を展開する第一三共ヘルスケアは、1年以内に胃痛を経験した全国の働く20～60代男女800名を対象に「ストレス胃痛実態」に関する調査を実施した。

その結果、1年以内に胃痛を経験した“胃痛持ちワーカー”の4割以上が「週1回以上胃痛を感じる」と回答し、主要因として「ストレス」を挙げた。胃痛が仕事のパフォーマンスに与える影響は大きく、年間で約2.7兆円規模の経済損失が生じている可能性を指摘した。

胃痛持ちワーカーの約4割が“週1回以上”の胃痛

本調査によると、胃痛の頻度は「週1回程度」(15.8%)が最も多く、「ほぼ毎日」「週2～3回」などを含む週1回以上の胃痛が41.1%に達した。さらに39.8%が「昨年よりも胃痛の頻度が増えた」と回答しており、働く人の間で胃痛が増加傾向にある実態が明らかになった。

胃痛の最大要因は「ストレス」

続いて胃痛の原因を尋ねたところ、最も多かったのは 「ストレス」(74.4％)であった。また、約9割(90.3%)が「胃痛はストレスのバロメーターだ」と回答しており、心の負荷が胃の痛みとして表れる“心身相関”を多くの人が実感しているようだ。

胃痛が仕事の生産性を低下? 経済損失は年間2.7兆円規模に

仕事中もしくは業務に関連して胃痛が起きやすい人(n=486)のうち、約9割(89.9％)が「仕事のコンディションへの影響を感じている」と回答。具体的な影響としては、「作業スピードが落ちる」(50.4%)、「判断力が低下する」(42.0%)などが挙げられた。

胃痛起因の仕事のパフォーマンス低下時間は1日平均2.4時間に及び、政府統計などをもとに算出した結果、胃痛による「隠れ経済損失」は年間約2.7兆円規模にのぼると推計された。

約6割が“胃痛ケア迷子”―市販薬選びに悩む傾向

痛みの種類の中で最も「我慢しがちな痛み」として挙げられたのは「胃痛」(69.6%)。その一方で、市販薬の選択に迷った経験がある人が59.6％に達し、適切な対処法が分からない“胃痛ケア迷子”が多数存在する現状が浮き彫りになった。

2025年“胃が痛くなる社会トピック”1位は「物価高」

また、2025年に“胃が痛くなる”社会トピックとしてトップに挙げられたのは 「物価高騰・生活費の上昇」(43.4%)。

続いて、「老後の貯蓄問題」「労働環境や雇用不安」「気候変動(猛暑など)」「米不足・食料品の品薄」が上位に並んだ。

年代別に見ると、20代は「米不足・食料品の品薄」「防災や地震への備え不足」「ジェンダーや多様性に関する分断や炎上」など幅広い項目が挙がった。30代は「政治・政権に対する不信感」「企業の業績不振」、40代は「物価高騰・生活費の上昇」、50〜60代は「老後の貯蓄問題」が最多となり、世代による“胃が痛くなるトピック”の差も明らかになった。