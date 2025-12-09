日本野球機構（NPB）は12月9日、プロ野球選手会の要望により実現した「現役ドラフト2025」を開催。全12球団の指名選手が発表された。

1巡目指名では、巨人が松浦慶斗（日本ハム）、一方の日本ハムは菊池大稀（巨人）を獲得。ロッテは井上広大（阪神）、楽天は佐藤直樹（ソフトバンク）を選出した。

なお、今回の2巡目指名は、実施されなかった。

今回の現役ドラフトでは、計12人の移籍が決定。新天地での活躍を目指し、新たなスタートを切る。

【了】