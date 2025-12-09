「獲得を目指している」ドジャース、左翼手をトレード補強する！？　米メ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、主に左翼で起用されたマイケル・コンフォート外野手の退団が確実視されている。空いた穴をどう埋めるか注目されている中、トレード補強に動いているという噂が出ているようだ。米メディア『トータルプロスポーツ』が報じた。

補強候補に挙がっているのは、ボストン・レッドソックス所属のジャレン・デュラン外野手。今季157試合、打率.256、16本塁打、84打点といった数字を残している主力だが、チームには外野の頭数が揃っているためトレード要員にされるのではという見方もある。

同メディアは「ボストングローブのピート・エイブラハム記者によると、ドジャースは デュランの獲得を目指し、レッドソックスとトレード交渉を行っているという。ロサンゼルスは左翼に明確な空白があり、コンフォートがチームに戻る可能性は低い」と言及。

続けて、「（クレイグ・ブレスローGMは）今年も素早く動いている。しかし最大のステップ──外野の過剰戦力から誰かを放出すること──はまだ実行されていない。他球団の話では、レッドソックスはデュランを“昨季オールスター選手”として売り込んでおり、今季の“単に非常に良い選手”として扱ってはいないようだ。デュランの契約は770万ドルで、2028年まで球団のコントロール下にある。ドジャースも有力なトレード相手だ」というエイブラハム記者の見解を伝えている。

