埼玉西武ライオンズからメジャー挑戦する27歳の今井達也投手は、ニューヨーク・ヤンキースが狙う補強候補の一人のようだ。ヤンキースのブライアン・キャッシュマンGMが明かしたと、米メディア『SNY』が報じている。

今井は今季、24試合で163回2/3を投げて10勝5敗、防御率1.92、奪三振178、WHIP（被出塁率）0.892という驚異的な数字を記録していた。

今オフにメジャー挑戦する村上宗隆内野手（東京ヤクルトスワローズ）、岡本和真内野手（読売ジャイアンツ）などと並び、今井は注目選手の一人となっている。

そんな中、フロリダ州オーランドで行われているMLBウィンターミーティングの会場から、キャッシュマンGMが米メディア『YESネットワーク』のインタビューに応じ、今井について「日本からやって来る非常に才能のある選手だ。

我々はこれまでも、多くの才能ある選手を加えようと大きな勝負をしてきた。

地元の選手であれ、海外、特に日本の選手であれ関係ない。

スコット・ボラスが彼の代理人を務めていて、彼の名簿には優秀な選手がたくさんいる。

私はいろいろな代理人と話をしているが、当然ながらボラスともやり取りをしているよ」と述べ、関心があることを明かした。

