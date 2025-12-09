リヴァプールに所属するブラジル代表GKアリソンが、同僚であるエジプト代表FWモハメド・サラーについて言及した。8日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。

ここまで15試合を消化したリーグ戦で7勝2分6敗を記録し、勝ち点「23」の10位につけるリヴァプール。就任2年目を迎えたアルネ・スロット監督の下で連覇を目指す同クラブだが、直近の公式戦15試合で9敗を喫するなど、現在は不安定な戦いを露呈している。6日に行われたリーズ戦後には、3試合連続ベンチスタートとなったサラーのインタビューが波紋を呼ぶことに。「クラブの誰かが僕を犠牲にしようとしているのではないかとすら感じる」と吐露したチームのエースは、スロット監督に対しても「突然、その関係は壊れてしまった」と不満を示していた。

そんななか、チャンピオンズリーグ（CL）のインテル戦を前にアリソンが会見へと出席。同試合の帯同メンバーから外れたサラーについて、「彼がまたクラブのためにプレーしてくれることを願っているが、それはモー（サラーの愛称）とクラブの個人的な問題だ」と述べつつ、「彼が出場できないのは彼自身の行動の結果だ。彼もそれは理解している」と語った。

また、「アルネ（・スロット監督）が就任する前、みんな昨季の大きな挑戦について話していた。昨季僕たちが成し遂げたことを、人々は“当然”のように考えているように見える」とコメント。指揮官への支持を表明しながら、「これは僕たち選手だけでなく、クラブ全体の問題でもある。クラブも彼を信頼している。監督だけの責任ではない。選手として僕もその責任を共有している」と見解を示している。

さらに、「もちろんチームのプレーに責任を持つのは監督だが、実際にピッチでの行動で状況を変えるのは僕たちだ」と主張。続けて「簡単な状況ではないが、僕たちはそれを変えようとしている。昨季見せていたサッカーに戻るため、監督と同じく強い意志を持って取り組んでいる」と口にした。