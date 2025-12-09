ガールズグループ・KISS OF LIFEの日本デビューツアー「KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]」最終公演となる16日の東京公演が、GAORA SPORTSで完全生中継される。

KISS OF LIFE

KISS OF LIFEは、ジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)の4人組で、2023年に韓国でデビュー。今年11月に待望の日本デビューを果たした。

グループ名には“新鮮な音楽で新しい息を吹き込んで人生に胸を躍らせる”というメッセージが込められている。

日本デビュー作となるのは、JAPAN 1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』。今回のデビューを記念し、今月10日から福岡、大阪、東京の3都市を巡る初の日本ツアーが開催される。

KISS OF LIFE コメント

――『TOKYO MISSION START』に収録 日本デビュー曲「Lucky」について

ナッティ「“幸運は常に身近にある”ということを伝えている曲です。パフォーマンスは、指で“L”をつくるすごくキャッチーな振りになっています！」

ベル「誰でもマネしやすい振りなので、『Lucky』を聞きながら、一緒に踊ってもらえると嬉しいです！」

――日本ツアーへの意気込みについて

ベル「日本公演のためだけに準備した特別なステージを準備しています！」

ナッティ「私たちは海外でもパフォーマンスをしてきたので、今までの経験を活かしたパフォーマンスをしたいと思います。私たちもライブを楽しみたいと思います！」

ハヌル「KISS OF LIFEには“ガールクラッシュ”（かっこいい女性）の印象があると思うのですが、かわいい部分もお見せできたらと思っているので注目してください」

ジュリー「“今まで見たライブの中でKISS OF LIFEのコンサートが一番楽しかった”と感じてもらえるように一生懸命準備しています！楽しみに待っていてください！」

――日本で楽しみにしていること

ハヌル「前回大阪に来た時に少し関西弁を披露したのですが、今回も関西弁や日本語を勉強して行きたいです！好きな関西弁は『なんでやねん！』」

ジュリー「お寿司が大好きなのですが、日本でお寿司をまだ食べたことがないので、今回は食べたいです！」

ナッティ「ディズニーランド！ずっと行ってみたいと思っているので、時間があれば行きたいですね」

ベル「温泉に行きたいです。カピバラと一緒に入れる温泉を映像で見たことがあって･･･すごく可愛かったのでぜひ行ってみたいです！」