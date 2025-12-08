福山雅治、乃木坂46、MAZZEL、星野源、Vaundy…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（12月6日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。12月6日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（12月6日（土）付）を発表しました。先週2位から8ランクダウン↓ 11月19日（水）にリリースされたRADWIMPSのトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』に収録されたVaundyのカバー曲が2週連続でランクイン。先週7位から2ランクダウン↓ 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌。これで、なんと11週連続ランクイン！ 現在、ライブツアー「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」を開催中。次回は12月8日（火）、9日（水）に愛知県・ポートメッセなごや 第1展示館でおこなわれます。初登場！ 浜田雅功と槇原敬之が2004年にリリースしたクリスマスソングを、GENERATIONSのボーカリスト・数原龍友（かずはら・りゅうと）のソロ・プロジェクト KAZがカバーした楽曲です。先週の3位から4ランクダウン↓ 現在公開中の映画「平場の月」の主題歌で、11月14日（金）に配信リリースされました。また、2026年2月6日（金）に韓国で初のアリーナ公演「Gen Hoshino Live in Korea “약속”」の開催が発表されました。先週と変わらず第6位。12月15日（月）にリリースされるセカンドアルバム『MAGenter』のリードトラックが4週連続でランクイン。初登場！ ドラマ「コーチ」（テレビ東京系）の主題歌で11月21日（金）に配信リリースされた楽曲。同曲も収録されるメジャーサードアルバム『physical mind』が12月10日（水）にリリースされます。先週1位から3ランクダウン↓ 発売初週でミリオンを突破したニューシングル「THE WINTER MAGIC」のリード曲が4週連続でランクイン。先日、イタリア・ミラノで開催されたファッションショーに11人全員で参加しました。初登場！ 11月26日（水）にリリースされた4枚目のシングルで、ドラマ「セラピーゲーム」（日本テレビ）エンディングテーマです。先週8位から6ランクアップ↑ CDの売上が好調で、初週売上55.4万枚は「オリコン週間シングルランキング」今年度の女性アーティストの初週売上で2位を記録しました。そして、今週の第1位は……？先週9位から8ランクアップ↑ 11月29日（土）に配信リリースされた映画「新解釈・幕末伝」主題歌。同曲は、11月29日付のオリコンデジタルシングルランキング（単曲）1位を筆頭に全19冠を獲得。ラジオのオンエアも好調でした。――番組ではほかにも、ゲストパートにailly（アイリー）さんが登場。12月3日（水）に配信リリースしたセカンドシングル「噺々」のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ