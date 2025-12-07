乃木坂46井上和「楽曲も映像も全部いい！」“アニメ”が好きになるきっかけとなった作品とは？

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。12月1日（月）の放送では、和先生が大好きなテレビアニメ「ソードアート・オンライン」シリーズ（以下：SAO）への愛を熱弁しました。＜リスナーからのメッセージ＞「先月11月3日（月・祝）の放送でやっていたアニメの授業が最高すぎました！ 僕もアニメが好きですが、特に『SAO』が大好きです！ また、アニメを観るときにオープニング曲、エンディング曲も必ず聴くのですが、なかでもLiSAさんの『crossing field』が大好きで、先月の授業でオンエアされたときは、うれしさのあまり叫びすぎて親に怒られました（笑）。にゃん先生のアニメ愛をもう一度語ってほしいです！ お願いします！」井上：先月おこなったアニメの授業に関して、うれしい感想が届いております！ ほかの生徒の皆さんからも、授業の感想だったり、おすすめの作品だったり、メッセージがたくさん届いていたみたいで！ これからもっと紹介して、アニメを語る時間を長く取れるようになったらいいなあ、なんて思っております（笑）。井上：わかるよ～！ 私も絶対オープニング曲もエンディング曲もスキップせずに聴く！ 私にとっては、アニメを好きにさせてくれた大事な作品でもあったりするし、繰り返し観ているんだけど、いつも飛ばさないの。というより飛ばせない（笑）！ やっぱり、楽曲もそうだし、映像も含めて全部いいから！井上：「SAO」を改めて説明させていただきますと、いろんな「編」があるんですよ。アインクラッド編とかフェアリィ・ダンス編とか、いっぱいあるんですけど、それぞれヒロインが変わっていて、みんなとにかくかわいいの！ 私はかわいい女の子が大好きだから、そのキャラクターを観るのも楽しいんだけど、（アニメシリーズの）最後の「アリシゼーション編」の音楽が大好きで！バックに流れている戦闘BGMもそうだし、SAOの音楽はすべて梶浦由記さんという方が作られているんですけど、「やっぱりいいな～」ってめちゃくちゃテンションが上がります！ とにかく聴いてほしい！ だけど、これはアリシゼーション編を観た人にしか伝わらない“うおー！”って感じるポイントが絶対にあると思うんですよ。だから……観てください！多分、アニメの授業を始めると、しゃべりたいことが山ほどあって、この（早口の）ペースでしゃべってしまいます（笑）。でも、まだまだしゃべりたいので、ぜひメールをお待ちしております！ そして、引き続き私にオススメのアニメだったり、漫画を教えていただけたらうれしいなと思います！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info