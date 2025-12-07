「めちゃくちゃ嬉しいです」。J1昇格プレーオフという大一番でデビューを果たし、愛するジェフユナイテッド千葉を救った姫野誠は笑みを浮かべた。

J2リーグ3位の千葉が6位のRB大宮アルディージャをホームに迎えた一戦、千葉は48分までに3失点を喫する苦しい展開となった。「状況が状況でしたし、一変させたかった」と小林慶行監督は60分に姫野をピッチへ送り出す。「本当に思い切りやろうと思っていました。チームの状況が良くない中、途中から入って消極的なプレーはできないので、積極的に行こうと思っていました」。62分には左サイドからの果敢な仕掛けでシュートまで至る。「あれが自分の武器ですし、特長でもあるので、自分にとってはいいリズムになった」と、姫野はたしかな手応えを感じていた。

千葉は71分にカルリーニョス・ジュニオ、77分にエドゥアルドの連続ゴールが決まり、ついに1点差まで迫る。そして迎えた83分、途中出場の呉屋大翔、米倉恒貴とつないで最後は抜け出した姫野がループシュートを沈めた。「狙っていた形のシュートではなかったですけど、入ったので良かったです。米倉さんが自分のことを見ていてくれたので、それをゴールという形でしっかりと返すことができた」と胸を張った。大勢の千葉サポーターが陣取るゴール側で決めた特別な得点後は、渾身のガッツポーズを見せた。そして、お決まりの“ジェフ三唱”で喜びを分かち合った。「（ジェフ三唱は）ずっとスタンドでやる側だったので、ピッチの上でできて良かった」と姫野は振り返った。

その後も千葉の勢いはとどまることなく、87分に河野貴志にCKから決めて、ついに逆転に成功。3点差をひっくり返す大逆転勝利で、プレーオフ決勝に駒を進めた。「ずっと目標としてた舞台だったので、そういう場所で得点を取ることができて、すごくいい経験でした」と姫野。J1昇格まで、あと一つに迫った。「アカデミーの時からずっとJ2だったので、その試合をスタンドから見ていて、『フクアリでJ1の試合をやってほしい』という気持ちは強かった。それに向けて今日勝利できたので、次も勝てるように頑張りたいと思います」。U-12から千葉に在籍する17歳は、そう言葉に力を込めた。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

