エールディヴィジ第15節が6日に行われ、フェイエノールトとズウォレが対戦した。

ここまで14試合を消化したリーグ戦で10勝1分3敗を記録し、勝ち点「31」の2位につけるフェイエノールト。前節の勝利で公式戦の連敗を「4」で止めた同クラブがホームにズウォレを迎え撃つ。FW上田綺世とDF渡辺剛の“日本代表コンビ”は揃って先発出場を飾った。

試合は立ち上がりの11分にフェイエノールトがスコアを動かす。敵陣左サイドでのボール奪取から細かくパスを繋ぎ、ズウォレのプレスを剥がしながらライン際のゴンサロ・ボルジェスに展開。鋭いフェイントでマーカーを縦に振り切ると、左足でペナルティエリア内にクロスを送る。ゴール正面で待つ上田が頭で叩き込み、日本人ストライカーの公式戦3試合連発弾で先制した。

さらに20分、フェイエノールトがDFラインからのビルドアップで前進。センターサークル内でパスを受けたルチアーノ・ヴァレンテがダイレクトで縦に繋ぎ、クインテン・ティンバーが流れるように前線の上田へとボールを出す。巧みなコントロールから加速すると、ボックス内に侵入して冷静にシュート。ニアを射抜いて追加点を挙げた。

37分には上田が獲得したPKをQ・ティンバーが沈め、フェイエノールトがリードを拡大。すると、その5分後にまたも上田が輝きを放つ。ポゼッションでズウォレを押し込みつつ、左サイドに張るハイス・スマルへとボールを配球。浅い位置からアーリークロスを蹴り入れると、ペナルティエリア内にポジションを取った上田が頭で合わせる。難しい体勢からヘディングでネットを揺らし、上田が前半だけでハットトリックを達成した。

後半に入っても上田の勢いは止まらない。55分にフェイエノールトが左サイドでコーナーキックを獲得し、キッカーを務めたヴァレンテがインスイングのクロスを供給。鋭く落ちたボールに上田が飛び込むと、ヘディングで5点目を決めた。

その後、上田は70分に交代。今節でリーグ戦18ゴールに到達した同選手は、2位に8ゴール差をつけて得点ランキングトップ独走態勢となった。以降は互いに1点ずつを奪い合い、フェイエノールトが6－1で勝利。渡辺はフル出場した。次節、フェイエノールトはヨーロッパリーグを挟み、14日にアウェイでアヤックスと対戦。ズウォレはその前日にホームでフォルトゥナ・シッタートと対戦する。

【スコア】

フェイエノールト 6－1 ズウォレ

【得点者】

1－0 11分 上田綺世（フェイエノールト）

2－0 20分 上田綺世（フェイエノールト）

3－0 37分 クインテン・ティンバー（PK／フェイエノールト）

4－0 42分 上田綺世（フェイエノールト）

5－0 55分 上田綺世（フェイエノールト）

6－0 83分 カスパー・テングシュテット（フェイエノールト）

6－1 90＋5分 コーエン・コストンズ（ズウォレ）



【動画】上田綺世がCKから4点目をマーク！



