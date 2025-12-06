VTuber加賀美ハヤト「大勢のライバーがいるなかで“自分の名刺になるものは何だろう”と…」音楽活動を始めた経緯を語る

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』（毎週月曜～木曜15:00～16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、中川絵美里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。

今回の放送では、バーチャルYouTuber（VTuber）の加賀美ハヤト（かがみ・はやと）さんがゲストに登場！ここでは、音楽活動を始めた経緯や11月5日（水）にリリースした1st Mini Album『ULTIMATE CITY』について語りました。

加賀美さんは、VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属するYouTube登録者数92万人超、Xフォロワー数97万人超の大人気ライバー。玩具会社「加賀美インダストリアル」の若き社長で、自社玩具のPRのため自らライバーとしてデビューしました。

◆歌は“自分の名刺”

中川：加賀美さんは、歌も歌うライバーさんでいらっしゃるということで。

加賀美：はい、僭越ながら（笑）。

ハマ：率直に聞くのもあれですが、音楽はお好きですか？

加賀美：好きですね！ あと、自分が「にじさんじ」のライバーとしてデビューした段階で、たしか既に70～80人いたんですよ。

中川: へえ！

加賀美：そのなかで、自分の名刺になるようなものは何だろうと思ったときに「歌かな？」ということで。そのタイミングで、自分の曲をひっさげて配信させていただいたところからですかね。

ハマ：もともと自分で（曲を）作られたりしていたのですか？

加賀美：一応そういうこともやっていました。

ハマ：なるほど、そこをライバーの活動に紐づけて。

加賀美：はい。加賀美ハヤトの自己紹介みたいなものとしては、やっぱり、歌が伝わりやすいかなというのもございまして。世の中に刺すナイフ兼名刺みたいな感じで歌わせていただいたら、自分が想像していた以上に好評いただいて、今も続いている形ですかね。

ハマ：では、この話の流れで1曲ご紹介いただけますか？

中川：ぜひ、社長から曲紹介をお願いいたします。

加賀美：かしこまりました、お聴きいただければ幸いでございます。加賀美ハヤトで「キャリィ」。

――ということで「キャリィ」（加賀美ハヤト）をオンエア♪

ハマ：（楽曲がオンエアされているあいだ）Xがにぎわっておりまして。

加賀美：本当ですか（笑）。

ハマ：「初めて聴きましたが、今ラジオに出ている社長の物腰（の柔らかさ）からは想像つかない曲調です」といった感想もいただいております（笑）。

加賀美：（笑）。

ハマ：僕も思いました。社長の曲紹介がすごく丁寧だったので、そこからのギャップみたいなのは感じますよね。

◆“1人でやる意味”を突き詰めた作品に

中川：加賀美さんは、11月5日（水）に1st Mini Album『ULTIMATE CITY』をリリースされました。

ハマ：これまでシングル作品はあったなかで、今回が初めてのアルバムということでいいんですかね？

加賀美：そうですね。いわゆるコンピレーション作品みたいなものに参加したり、事務所のなかで「ROF-MAO（ろふまお）」っていうグループを組んでいまして、ROF-MAOで音源を出すことは結構あったんですけど、ソロでミニアルバムっていうのは今回初めてです。

ハマ：作品を作るにあたって「どんなものにしよう？」みたいな構想はありましたか？

加賀美：やっぱり「自分1人でやる意味」みたいなものは突き詰めたいなと思っていて。グループで音楽をやるときも、いろんな幅でやってはいるんですけど、自分1人でやるなら、やっぱり、好きなものだけをさらに詰めてみようかな、みたいな気持ちでなるべく作ったような感じでしたね。

ハマ：そう伺うと、（音楽の）ルーツ的にはメタルだったり、結構激しめのジャンルがお好きだったのですか？

加賀美：はい、ラウドロックは結構好きで。

ハマ：へえ！

加賀美：入り口はホルモン（マキシマム ザ ホルモン）さんだったり、DIR EN GREY（ディル アン グレイ）さんだったりなんですけど、今回のアルバムのなかでもDIR EN GREYさんの「予感」をカバーさせていただいたりしています（※初回生産限定盤Bのみ収録）。

