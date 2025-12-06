12星座占い2025年12月の運勢「蠍座（さそり座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い12月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）12月の蠍座（さそり座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。12月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！仕事もプライベートも充実感のある月となりそうです。新しく関心を持ったり、学べる機会も増えてきそうなので、意欲的に過ごしてみましょう。視野を広く持って過ごすことで収穫の多い楽しい月となりそうです。中旬までは食事のお誘いが増えそうです。下旬からは恋愛運が好調で発展のチャンスが出てきそうです。仕事運、ビジネス運は好調です。刺激も受ける機会が多くやりがいのある月となりそうなので、貪欲に進めていきましょう。SNSなどネットサーフィンをすると面白い情報をキャッチできそうです。探究心を大切に過ごしてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。