アイナ・ジ・エンド「レディオヘッド愛」と「ロンドン初公演」憧れのイギリス旅を振り返る

アイナ：今日の「ほな、また」のテーマはこちらです。「海外」！ タイトルがシンプルすぎるやろ、「海外の思い出」とかもっとあったやろと思うんですけど……海外です。海外で体験したことや、印象に残っていることだったり、いろんな話を今日はしていこうと思います。まず、私が最初に行った海外の国はオーストラリア！ 高校2、3年生のときですね、修学旅行で行きました。なんかね、行き先を選べたの。アメリカも選択肢にあったりとかして、私はオーストラリアのコアラが見たかったからオーストラリアを選びました。コアラとかカンガルーめちゃ見れたし、めちゃふわふわのコアラのぬいぐるみとかも買えて嬉しかったな。当時はまだメイクとかをしたことがなかったんよ。オーストラリアのホームステイ先で女の人にメイクをしてもらって、それが初。夜のナイトクラブに一緒に行ったんですよね。でも全然そっからの記憶がないんですけど。だから、コアラの人形を買ったことしか覚えていないの。ナイトクラブのエピソードこそ覚えておきたかったなって思うんやけど、ほんまに覚えていなくて。たぶんね、なんか怖かったんやろな。あとは乾燥がすごかった。当時の私は化粧水とか乳液とかを使っていなかったので、そこで化粧水を初めて覚えたりとかして。あとはフィッシュ＆チップスが美味しかったとか、そういうことは覚えているんですけど、ナイトクラブでの面白かった話を覚えていないので、絶対にまた行きたいな。でね、オーストラリアといえば、私の大好きなシンガーソングライターのSia（シーア）がいます。シーアは、コンテンポラリーダンスを披露している女の子が印象的なMVがあるんやけど、それに憧れて高校生のときはシーアでバリバリ踊っていましたね。そんな思い出のなかから1曲、シーアで「Alive」。アイナ：続いての国はイギリスです。イギリスは大好きなバンドがめっちゃいて、オアシス、ビートルズ、ブラー、The 1975、セックス・ピストルズとかもいてね、レディオヘッドもいる！ 私、レディオヘッドがめっちゃ好きだから、イギリスはずっと行きたいって思っていたんです。チャンスがやってまいりまして、2023年の11月16日にロンドンでライブをおこないました。アオイヤマダちゃんと2人で行ったんやけど、「WACK in the UK」っていうタイトルの公演で、それほど大きくはないライブハウスでしたけど、人がパンパンで嬉しかったな。そこでね、グッズをたくさん身につけてくれている人がいたりして嬉しかったんやけど、私にとってはこれが初の海外公演でした。海外公演といっても、いろんなアーティストが出ていたのでワンマンではないんやけど、熱量がとにかくすごくて「この楽曲が好き」「この楽曲が聴きたい」「やばい！」みたいなものをダイレクトに伝えてくれたから、私もすべてを委ねることができて歌いやすかったし、踊りやすかった。素敵な空気をめっちゃ作ってくれたなって思います。楽しかったです。なんでアオイヤマダちゃんとロンドンに行ったのかっていうと「Red:birthmark」っていう楽曲があって、凛として時雨のTKさんが作ってくださったんですけど、こちらのMVでアオイちゃんと一緒に踊っています。赤いスーツを着て、2人でそれこそ2時間半くらいアドリブで踊っていたんじゃないかな。もう30分も続けていたら「がっつりチューするしかなくなってくるよね」っていうくらい密着して踊ってたんやけど（笑）。やっぱり表現って難しくて、やりすぎたら嘘っぽくなるし、でもお行儀よくしているとつまらないと私は思ってしまって、やっぱ（踏み込む）ゾーンに入らないとつまらないし、このゾーンに入るのがこれまた難しい。しかも誰かとゾーンに入るのってもっと難しくて、そこがアオイちゃんとだったらすごくやりやすいんですよ。「チューもしちゃえよ」くらいの感じになっちゃう。そんなアオイちゃんとロンドンに行けて最高でした。ただね、雨降りがずっと続いているから「散歩も行く気にならんよな」とか思ったり、とにかく気怠い感じが、レディオヘッドのちょっとした「ダークサイド」を生み出しているのかなとか、いろんなことを音楽に結びつけて考えることができた旅でした。だから本当に行ってよかったと思います。私が一番好きなレディオヘッドの曲を一緒に聴いていきたいと思います。レディオヘッドで「Kid A」。アイナ：「Kid A」はみんなそれぞれにハマる時期があるような気がしています。なんかレディオヘッドを通る人は、この曲に1回引っかかっちゃうっていうか、いい罠にハマっちゃう。人生の新しい道が開けた！ ってくらいの革命的な曲だと思います。大好きですね。またイギリスも絶対に行きたい！さあ、そろそろお別れの時間です。私が今まで行った国のお話だったりとか、まったりしたお話が多かったんやけど、行きたい国は他にも結構あって、今一番行きたいのはやっぱりアイスランドだなって思うので、いつか行けたら「ほな、また」でお話できればと思います。12月20日（土）には、念願だった東京ガーデンシアターでワンマンライブ「nukariari」を開催。