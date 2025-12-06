明治安田J1リーグ最終節が6日に行われ、鹿島アントラーズが横浜F・マリノスに2ー1で勝利を収め、9季ぶり9度目のリーグ制覇を成し遂げた。

今季から鹿島を率いている鬼木達監督は、昨季まで率いていた川崎フロンターレで4度のリーグ制覇を経験しており、リーグタイトルから遠ざかっている古巣・鹿島の監督に就任。大きな期待が寄せられていた中、見事に最終節で優勝を決め最多記録を更新する自身通算5度目のJ1優勝を果たした。なお、異なる2クラブをJ1制覇に導いた史上初の指揮官となった。

鬼木監督は市立船橋高校から1993年に鹿島に入団。ジーコらとプレーした中、6年間在籍。1998年には川崎Fへの期限付き移籍を経験すると、2000年に完全移籍し2006年までプレーした。

引退後は川崎Fでコーチを務めた後、2017年に監督就任。“シルバーコレクター”と呼ばれタイトルに縁がなかった川崎Fを就任1年目でJ1初優勝に導くと、2018年にはJ1連覇を達成。2019年はJ1の3連覇を逃すも、YBCルヴァンカップで初優勝。2020年は再びJ1優勝を達成し、天皇杯との2冠を達成し、就任4年で国内の3タイトルを制覇。2021年にJ1、2023年に天皇杯で優勝し、スーパーカップを含めて10のタイトルを獲得した。

鹿島の監督としては今季の開幕戦で湘南ベルマーレに敗れると、その後4連勝で盛り返したものの3連敗を喫することに。それでも7連勝で一気に勝ち点を積み上げると、後半戦も3連敗がありながら、第24節以降は無敗を続け、最終節で柏レイソルとの熾烈な優勝争いを見事に制した。

■鬼木達監督キャリア〜タイトル〜

【川崎フロンターレ】

2017年：J1優勝

2018年：J1優勝

2019年：YBCルヴァンカップ優勝、スーパーカップ優勝

2020年：J1優勝、天皇杯優勝

2021年：J1優勝、スーパーカップ優勝

2022年：なし

2023年：天皇杯優勝

2024年：スーパーカップ優勝

【鹿島アントラーズ】

2025年：J1優勝

【動画】これぞエース！レオ・セアラが優勝を決めるボレー＆ヘッド