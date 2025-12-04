東北楽天ゴールデンイーグルスの青野拓海は3日、アジアウィンターリーグのNPB選抜対台湾マウンテン戦に「8番・一塁」で先発出場。5回に豪快な逆転3ラン本塁打を放った。



5回、無死一、三塁の場面で打席に立った青野。初球の甘く入ったボールを豪快にスイングした。打球は高い弾道で舞い上がり、長い滞空時間を経て左翼スタンドに吸い込まれていく逆転の3点本塁打となった。







青野は、2023年ドラフト8位で氷見高から入団。高校通算23本塁打を放った打力を持ち味とする、高い潜在能力を秘めた右打ちの内野手だ。



プロ2年目の今季は、二軍で80試合に出場。58安打を放ち打率.232の数字をマークしたが、本塁打は0本だった。



オフに参加している今大会で、見事な弾道の本塁打を放った。この経験を来季に活かし、一軍デビューを掴み取りたい。













【動画】楽天の有望株、青野拓海の逆転3ランがこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより











これ以上ない最高の結果に・・・



2年目 青野拓海

滞空時間の長い打球は

逆転となるスリーランホームラン！



🇹🇼アジア・ウインターリーグ・ベースボール

🆚NPB×台湾マウンテン

📺 LIVE配信中

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】