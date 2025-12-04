本の要約サービス「flier(フライヤー)」を運営するフライヤーは、11月28日に「2025年 最も読まれた著者ランキング」を発表した。集計期間は、2024年12月1日～2025年11月15日。

「2025年 最も読まれた著者ランキング」1位 内藤誼人氏

「2025年 最も読まれた著者ランキング」で1位に輝いたのは、心理学者の内藤誼人氏。『「なまけもの」のやる気スイッチ』『ライフハック100』(総合法令出版)などのように、日々、山のように発表される心理学系の研究論文を厳選し、科学に裏づけられた習慣術、ライフハックをやさしく解説してくれる本が多く、支持を集めているとのこと。

「2025年 最も読まれた著者ランキング」2位 安達裕哉氏

また、ビジネス書ランキングで1位にランクインした安達裕哉氏が僅差で2位にランクイン。

「2025年 最も読まれた著者ランキング」は以下の通り。

1位：内藤誼人/『「なまけもの」のやる気スイッチ』(総合法令出版)

2位：安達裕哉/『頭のいい人が話す前に考えていること』(ダイヤモンド社)

3位：越川慎司/『世界の一流は「休日」に何をしているのか』(クロスメディア・パブリッシング)

4位：枡野俊明/『朝の自分時間で人生はうまくいく』(主婦と生活社)

5位：樺沢紫苑/『読書脳』(サンマーク出版)

6位：有川真由美/『なぜか好かれる人の小さな習慣』(毎日新聞出版)

7位：伊庭正康/『プレイングマネジャーの基本』(かんき出版)

8位：永松茂久/『人は話し方が9割 2』(すばる舎)

9位：鶴野充茂/『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(三笠書房)

10位：堀田秀吾/『ハーバード、スタンフォード、オックスフォード… 科学的に証明された すごい習慣大百科』(SBクリエイティブ)



同ランキングは「flier」の有料会員を対象に、スマホアプリおよびウェブのアクセス数(要約閲覧数)を著者別で集計し、順位付けしている。