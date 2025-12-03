元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『谷繁ベースボールチャンネル』で11月23日に公開された動画に出演。WBC本戦に選出されてほしい若手野手について語った。

谷繁元信氏

WBC本戦に選んでほしい若手野手

現在の日本代表候補の層について、谷繁氏は「外野は激戦だからね。正直、枠は厳しいかもしれない」と前置きした上で、まず名前を挙げたのがロッテの西川史礁だった。

西川について、谷繁氏は「西川史礁とかいいね」「枠があるんだったら入ってほしいけどね」と期待を寄せると、「ポイントもちょっと近めで打てるバッターだし。足もそこそこあるし、守備もね、悪くないし。やっぱり楽しみな選手ですね」とバッティングの対応力や走力、守備のバランスを高く評価した。

さらに谷繁氏は「あと俺、気になったのはね、やっぱり野村勇かな」と、ソフトバンクの野村勇にも注目。

中川絵美里が「パンチがある。すごいですね」と打撃の長所を挙げると、谷繁氏は「最後、声出ししてたよね。あれいいよね。『みんな気持ちよく終わりましょう』って」と、侍ジャパン強化試合での明るい振る舞いも印象に残っていると話していた。