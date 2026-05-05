ソフトバンクが西武に6-4で勝利

先発投手：ソフトバンクは松本　晴が4回1/3回3失点の好投（4安打4奪三振）、西武の渡邉　勇太朗は5回6失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：西武が3点を追加 3回表：ソフトバンクが2点を追加 5回表：ソフトバンクが4点を追加 注目選手：西武の古賀　悠斗が1本塁打、3打点の活躍、ソフトバンクの近藤　健介が1本塁打、2打点、2得点の活躍、ソフトバンクの柳町　達が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 31 19 11 1 .633 -
2 ヤクルト 32 20 12 0 .625 0
3 巨人 31 16 15 0 .516 3
4 DeNA 30 15 15 0 .500 4
5 広島 28 10 17 1 .370 7
6 中日 30 10 20 0 .333 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 31 19 12 0 .613 -
2 ソフトバンク 30 16 14 0 .533 2
3 西武 33 16 16 1 .500 3
4 楽天 31 14 16 1 .467 4
5 日本ハム 33 15 18 0 .455 5
6 ロッテ 30 13 17 0 .433 5