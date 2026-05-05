ソフトバンクが西武に6-4で勝利
先発投手：ソフトバンクは松本 晴が4回1/3回3失点の好投（4安打4奪三振）、西武の渡邉 勇太朗は5回6失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：西武が3点を追加 3回表：ソフトバンクが2点を追加 5回表：ソフトバンクが4点を追加 注目選手：西武の古賀 悠斗が1本塁打、3打点の活躍、ソフトバンクの近藤 健介が1本塁打、2打点、2得点の活躍、ソフトバンクの柳町 達が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|31
|19
|11
|1
|.633
|-
|2
|ヤクルト
|32
|20
|12
|0
|.625
|0
|3
|巨人
|31
|16
|15
|0
|.516
|3
|4
|DeNA
|30
|15
|15
|0
|.500
|4
|5
|広島
|28
|10
|17
|1
|.370
|7
|6
|中日
|30
|10
|20
|0
|.333
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|31
|19
|12
|0
|.613
|-
|2
|ソフトバンク
|30
|16
|14
|0
|.533
|2
|3
|西武
|33
|16
|16
|1
|.500
|3
|4
|楽天
|31
|14
|16
|1
|.467
|4
|5
|日本ハム
|33
|15
|18
|0
|.455
|5
|6
|ロッテ
|30
|13
|17
|0
|.433
|5