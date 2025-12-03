マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督がフルアム戦を振り返った。2日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。

プレミアリーグ第14節が2日に行われ、マンチェスター・シティは敵地でフルアムと対戦した。17分にアーリング・ハーランドのゴールで先制すると、タイアニ・ラインデルスとフィル・フォーデンが追加点を挙げ、54分までに5－1と4点のリードを奪う。しかし、そこからフルアムが怒涛の反撃を見せ、21分間で3点を返して一気に1点差に。最終的に5－4で勝利したものの、大勝ムードから一転して冷や汗をかくこととなった。

なんとか逃げ切りに成功し、辛くも勝ち点「3」を手にしたマンチェスター・シティ。試合後、グアルディオラ監督は「試合を楽しめたかって？ 髪が抜けたよ」と冗談を飛ばしつつ、壮絶な撃ち合いを次のように振り返っている。

「これがプレミアリーグだ。何が起こったのかと聞かれるのは分かっているが、答えはない。サッカーとは感情であり、失点は守備のまずさから出たものと言える。クロスを防ぐために深く下がり過ぎてしまった。スペースをもっと上手く埋める必要があるが、今日のチームは信じられないことを成し遂げた。なぜなら、相手がどれほど難しいチームかということを知っているからだ」

「試合を楽しむことなど到底できなかった。5－1の時はそうだったかもしれないが、5－4になってからは試合ではなく時計ばかり見ていた。厳しい試合だったし、結果が出ていなければもっと辛かっただろう」と言葉を続けたグアルディオラ監督。最後には「5－1になった時、あなた方（メディア）はもう終わりだと思っただろう。明日の記事は『マンチェスター・シティがついに復活』だと。でも、それはゴミ箱行きになり、最初からやり直さなければならなくなった」と再び冗談で締め括った。

