ABEMA（アベマ）は3日、12月14日（日）に開催される元日本代表FW柿谷曜一朗氏の引退試合を独占無料生中継することを発表した。

セレッソ大阪、徳島ヴォルティス、バーゼル、名古屋グランパスで活躍し、今年1月に現役引退を発表した柿谷氏。『YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC』と銘打たれた引退試合はC大阪の本拠地『ヨドコウ桜スタジアム』で開催され、C大阪にゆかりのある選手を中心に構成された「OSAKA PINK」と、ガンバ大阪のレジェンドをはじめ日本代表として日本を牽引してきた選手たちが集う「OSAKA BLUE」が対戦する。



ABEMAは12時のキックオフに先立ち、11時30分から当日の模様を無料生中継するほか、番組内では試合の注目ポイントや見どころをより深く伝えるための独自解説を予定しているとのこと。出演者の詳細は後日あらためて発表される。

なお、「OSAKA PINK」には柿谷氏をはじめ、香川真司（C大阪）、乾貴士（清水エスパルス）、山口蛍（V・ファーレン長崎）、扇原貴宏（ヴィッセル神戸）、大久保嘉人氏、森島寛晃氏、丸橋祐介氏らが名を連ね、「OSAKA BLUE」には遠藤保仁氏、本田圭佑、倉田秋（G大阪）、今野泰幸（南葛SC）、橋本英郎氏、井手口陽介（ヴィッセル神戸）、安田理大氏、昌子源（FC町田ゼルビア）らG大阪の中心を担ってきた選手に加え、日本代表でも名を馳せた選手が勢ぞろいする。

ABEMAは「本試合では、柿谷の盟友として長くともに戦ってきた選手たち、そしてライバルとして火花を散らした選手たちが、彼の引退という特別な舞台に集結することで、“LAST MAGIC”が生まれることが期待されます」としつつ、「柿谷が歩んできたプロキャリアの集大成が、大阪の地を舞台に行われます。一夜限りの最後のマジックを、ぜひ『ABEMA』でご覧ください」と発表している。