79の国・地域から約2800選手が集結し、12日間にわたって熱戦が展開された「東京2025デフリンピック」。過去最多の268選手が出場した日本代表選手団は、金16個、銀12個、銅23個のメダルを獲得した。11月25日に行われた閉会式では旗手の松元卓巳（サッカー）小倉涼（空手）が侍ポーズで入場。そのほか印象に残ったシーンで日本選手の活躍を振り返る。

バレーボール女子日本代表、表彰式の“金メダル入場”でも魅せた一体感 photo by Atsushi Mihara

前回大会を制したトルコをストレートで破って金メダルを獲得し、表彰式に選手全員が電車のように連なって登場したバレーボール女子日本代表。チームの結束力が結果につながったことを改めて感じさせた。キャプテンとしてチームをまとめた梅本綾也華は、「みんなで一緒に喜び合えたことが私にとって一番幸せだった」と手話で喜びと達成感を語った。

100m前回王者の佐々木琢磨、祝福の「かめはめ波」 photo by X-1

陸上の花形・男子100ｍで連覇を目指した佐々木琢磨（写真右）は３位だった。この日佐々木がマークした10秒63は前回の優勝タイムより速いタイム。「スタートランプが普及してレベルが上がった」と手話を交えて振り返った。２位のスウェーデン選手が漫画『ドラゴンボール』が好きということで、表彰台ではメダリスト３人でかめはめ波を披露した。「ずっと（シニアの大会で）メダルを獲れなかった彼がメダルを獲って感動した」とライバルをたたえた。

水泳で金３個の茨隆太郎、金メダルを胸に表現した「君が代」の手話 photo by X-1

かねてより、デフリンピックの見どころに「国歌を手話で歌う場面」を挙げていた水泳の茨隆太郎。今大会では金メダル３個を含む７個のメダルを獲得し、東京アクアティクスセンターに「君が代」を３度流した。今大会１つめの金メダルとなった200m自由形では、最初から歌うことができず、翌日に向けておさらいをし、200m個人メドレーでは手話で歌いあげた。

女子サッカー、キャプテンの気持ちを決勝のピッチに photo by X-1

福島で行われたサッカーは、男女そろって決勝進出の大躍進。女子日本代表のキャプテンを務めるゴールキーパーの伊東美和は、大会前に今年３度目の脳振とうを起こし、ドクターストップによりプレーできなかった。伊藤は日本戦全４試合、ベンチに入りチームを鼓舞し、「悔しい気持ちもあったが、出られない自分を必要としてくれた山本（典城）監督に感謝している」と手話でコメント。決勝前、先発メンバーが収まる集合写真には背番号１の伊藤のユニフォームも収まった。

text by TEAM A

key visual by X-1