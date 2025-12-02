BMSGの育成生BMSG TRAINEE、豊洲PITで一夜限りのショーケース開催決定

2023年の初開催以来3度目の開催となるBMSG TRAINEEのショーケースが2026年3月19日（木）に東京・豊洲PITにて開催されることが決定した。

本ショーケースには2025年6月から9月まで放送・配信され、STARGLOWを生んだ話題のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』参加者や、今後BMSGからデビューを控えるメンバーを含むBMSG TRAINEE総勢18名が出演。また、今回は2026年春に高校を卒業するREN、YUTA、RAIKI、TAICHI、ISANAのお祝いも兼ねたイベントとなる。

チケット先行受付は、12月2日（火）18時からBMSGのオンラインサロンB-Town＜Architect＞会員向けにスタートしている。

＜ライブ情報＞

BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026

〜Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA〜

2026年3月19日（木）東京・豊洲PIT

OPEN 17:00 / START 18:00

出演（18名）：YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA、REN、KAIRI、KEITO、COTA、RYOMA、AOI、HAL、YU、KEISHIN、RYOTO、ISANA、LEON、KAITO

お問い合わせ先：クリエイティブマン 03-3499-6669 （月・水・金 12:00-16:00）

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

■チケット先行受付（抽選）

【B-Town＜Architect＞会員先行】

受付期間：12月2日（火）18:00 〜 12月9日（火）23:59

当落発表/入金期間：12月13日（土）12:00 〜 12月17日（水）23:00

【B-Town＜Resident＞会員先行】

受付期間：12月13日（土）15:00 〜 12月18日（木）23:59

当落発表/入金期間：12月24日（水）12:00 〜 12月28日（日）23:00

※B-Town＜Architect＞/＜Resident＞会員先行受付をご希望の方は、上記受付期間内までにB-Town＜Architect＞/＜Resident＞いずれかへご入会（=ご入金）いただくと、お申込みいただけます。余裕をもってのご入会をおすすめいたします。

※抽選での受付となります。

※受付詳細は各会員専用サイトよりご確認ください。

※受付開始直後や終了直前はアクセス集中による混雑が予想されます。チケット受付は先着順ではございませんので、余裕をもって受付期間中にお申込みください。

※申込み時に登録された情報とB-Townに登録済みの情報に相違がある場合や、申込み内容に不備がある場合、落選の対象となりますのでご注意ください。

※詳しくは、B-Townをご確認ください。

【チケットに関するお問い合わせ】

ローソンチケットインフォメーション

https://l-tike.com/contact/index.html

Official Website : https://bmsgtrainee.tokyo