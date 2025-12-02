韻踏合組合、12作目となる新作アルバム『まだいけるぜ！』リリース決定

今年で25年を迎える韻踏合組合が、ニューアルバム『まだいけるぜ！』を12月12日にリリースすることを発表した。

12枚目となる今作は、バリエーションに富んだ全12曲を収録。先行シングルの「まだいけるか？」での梅田サイファーを始め、プロデューサー陣も初共演となる楽曲が盛り沢山。カラフルなトラックに、タイトル通りの前向きなメッセージがバイブスを上げてくれること間違い無しの、日本大阪発、アメリカ経由でジャマイカ 、アフリカ、中近東、果てはブラジルまでを巡る音の世界旅行が楽しめる作品となっている。

＜リリース情報＞

韻踏合組合

『まだいけるぜ！』

レーベル：IFK Records

配信開始日：2025年12月12日

参加アーティスト:

peko, teppei, コーラ, KBD, テークエム, KZ, ILL SWAG GAGA, KennyDoes, KOPERU, Cosaqu (from 梅田サイファー) / JUMBO MAATCH, TAKAFIN, BOXER KID (from MIGHTY JAM ROCK) / ISSEI TERADA / Lily Spacey / ヌマバラ山ポール a.k.a 石原三静 / Matsumoto Hisataakaa (VINYL7 RECORDS) / Cosaqu / 法斎Beats / GM YOSHI / THE FLUX / SPIN MASTER A-1 / ENDRUN

=収録曲=

1. INTRO (Prod. Cosaqu)

2.まだいけるか？ feat. peko, teppei, コーラ, KBD, テークエム, KZ, ILL SWAG GAGA, KennyDoes, KOPERU, Cosaqu (from 梅田サイファー) (Prod. Cosaqu & SATUSSY)

3. KELE (Prod. DJ PANASONIC)

4. SHO-GUN (Prod. 法斎Beats)

5. バンビーナ feat. ISSEI TERADA (Prod. ISSEI TERADA)

6. GION feat. ヌマバラ山ポール a.k.a 石原三静 (Prod. 法斎Beats)

7. BLAST FROM THE PAST (Prod. GM YOSHI)

8. COOL RUNNING feat. JUMBO MAATCH, TAKAFIN, BOXER KID (from MIGHTY JAM ROCK) (Prod. THE FLUX)

9. どうでもええやん (Prod. SPIN MASTER A-1)

10. OVER DOSE (Prod. THE FLUX)

11. サラダバー feat. Lily Spacey (Prod. Matsumoto Hisataakaa)

12. I HOPE (Prod. ENDRUN)

All Recorded by Takayuki Iwasawa at IMLab Recording Studio (Except for #2 by Cosaqu at STUDIO COSMIC BASE / #8 by KYARA at MJR STUDIO)

Mixed by NAOtheLAIZA at BLOOM STUDIO

Mastered by ZETTON

Design: Okance (V&P.INC)

Cover Artwork: MSY

A&R: Takeshi "Three Tree" Miki (IFK RECORDS)

Executive Producer: Satoshi "Kumiai-Cho" Inoue (IFK RECORDS)

Special Thanks to UC, Sony Music, Mighty Jam Rock, SITO, VINYL7 RECORDS, HYPER TAMADE & All Supportors

Total Info https://allmylinks.com/ifkrecords