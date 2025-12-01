BTSのJung KookがRolling Stone誌グローバル版デジタルカバーを飾る　 日本、UK、韓国の3ヶ国からは雑誌も発売

BTSのJung Kookが、Rolling Stone誌グローバル版デジタルカバーを飾る。UK、韓国、日本の3ヶ国からは雑誌も発売される。

Rolling Stone Japanより、BTSのJung Kookがダブル表紙を飾り、豪華フォト＆インタビューストーリー24ページを収録した、Rolling Stone Japan vol.33の12月25日（木）の発売が決定した。本企画は、Rolling Stone誌として初めて、UK、韓国、日本の3ヶ国による共同プロジェクトとして実行された。また、インド、フランス、ブラジル、フィリピン、中国ではデジタル版で掲載が決定している。

21世紀のポップアイコンであるBTSは、グループとして音楽活動の復帰に向けて準備を進めている中、Jung Kookが、Rolling Stone Japan、Korea、UK、Brazil, China, India, France and Philippinesが合同でお届けするローリングストーンのグローバル独占インタビューに応じた。

Rolling Stoneグローバルデジタルカバー

Photography by Tayo Kuku Jr. / Jung Kook wears Calvin Klein

雑誌は、日本、UK、韓国のそれぞれが異なる表紙ビジュアルで発売され、2025年12月8日（月）に表紙ビジュアルが公開される。

また、Rolling Stone Japan は、12月1日（月）より予約受付を開始する。

・媒体名：Rolling Stone Japan (ローリングストーンジャパン) vol.33(2026年2月号)

・発売日：2025年12月25日（木）

・定価：1,500円（税込）

・発行元：CEミュージッククリエイティブ株式会社

・発売元：株式会社CEメディアハウス

・予約受付：12/1（月）より予約開始