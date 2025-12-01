集英社では、デジタルコミック＆電子書籍のキャンペーンとして、「年末年始 集英社マンガ祭2025-2026」を、2025年12月1日(月)から2026年1月31日(土)までの期間、開催する。

期間中、対象ストアにて、集英社のデジタルコミック＆電子書籍を購入することで応募できる本キャンペーン。従来はデジタルコミックを対象としていたが、3回目の開催となる今回は、小説やラノベ、新書など、電子書籍も新たに応募金額の対象となった。購入金額に応じて、「特賞」(星野リゾート宿泊ギフト券10万円分)をはじめ、『君に届け』の複製原画や、『遊☆戯☆王』のイラストを使用した本物の純金カードなど、多種多彩な豪華賞品が抽選で当たる。

キャンペーン期間は、2025年12月1日(月)0：00～2026年1月31日(土)23：59。応募方法は、電子書籍を購入する電子書店によって異なる。対象作品や応募規約などの詳細はキャンペーン公式サイトほかにて。

「年末年始 集英社マンガ祭2025-2026」各賞一覧＜当選者数＞

【特賞】星野リゾート宿泊ギフト券10万円分＜100名＞

【複製原画賞】『君に届け』額装高精細複製原画＜50名＞

【純金カード賞】『遊☆戯☆王』闇遊戯＆遊戯純金カード＜50名＞

【ギフトカタログ賞】グランドジャンプ15周年記念ギフトカタログ＜200名＞

【ヘアコーム賞】ラブクロムK24GPツキ ゴールド(コームケース付き)＆ハッピーニューヘアーステッカーシートセット＜100名＞

【図書カード賞】集英社100周年記念 オリジナルデザイン図書カードNEXT1,000円分＜1,000名＞

【特賞】星野リゾート宿泊ギフト券10万円分 期間中の電子版コミックス＆書籍購入金額11,000円(10％税込)につき 1口分で応募可能。

「星野リゾート宿泊ギフト券」の対象宿や使用方法は星野リゾート公式サイトにて。

【複製原画賞】『君に届け』額装高精細複製原画

期間中の電子版コミックス＆書籍購入金額5,500円(10％税込)につき1口分で応募可能。

【純金カード賞】『遊☆戯☆王』闇遊戯＆遊戯純金カード

期間中の電子版コミックス＆書籍購入金額4,400円(10％税込)につき1口分で応募可能。

【ギフトカタログ賞】グランドジャンプ15周年記念ギフトカタログ

期間中の電子版コミックス＆書籍購入金額3,300円(10％税込)につき1口分で応募可能。

グランドジャンプの作品にちなんだ厳選グルメ、ギフトを中心に掲載した、本キャンペーンオリジナルの集英社オリジナルギフトカタログとなっている。

【ヘアコーム賞】ラブクロム K24GPツキ ゴールド(コームケース付き)＆ハッピーニューヘアーステッカーシートセット

期間中の電子版コミックス＆書籍購入金額2,200円(10％税込)につき1口分で応募可能。



【ステッカーシート掲載作品※50音順】

・『明日ちゃんのセーラー服』

・『ウィッチウォッチ』

・『【推しの子】』

・『恋するリップ・ティント』

・『ピンクとハバネロ』

・『僕のヒーローアカデミア』

【図書カード賞】集英社100周年記念 オリジナルデザイン図書カードNEXT1,000円分

期間中の電子版コミックス＆書籍購入金額1,100円(10％税込)につき1口分で応募可能。

