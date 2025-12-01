Stray Kids、最新アルバムが米「ビルボード200」8連続1位獲得

”全米No.1ボーイズグループ”Stray Kidsが、最新アルバムで新たな快挙を記録した。

11月21日にリリースしたStray Kidsの最新韓国アルバム、SKZ IT TAPE『DO IT』が、米国「ビルボード200」にて1位を記録し、米「ビルボード200」8連続1位の記録を打ち立てた。

米ビルボードが11月30日（現地時間）に発表した予告記事によると、Stray Kidsは11月21日に発売したアルバムSKZ IT TAPE『DO IT』で発売初週に米国で約29万5000枚の売上を記録し、12月6日付のメインアルバムチャート「ビルボード200」で1位を獲得した。

グループ通算8度目となる「ビルボード200」1位の記録によって、Stray Kidsは同チャートに1位で初チャートインして以来、8つの作品を連続して1位に輝かせた”世界初のアーティスト”となり、2000年代に入ってから最も多くの1位を獲得したグループとなった。1956年3月から約70年の歴史を誇る「ビルボード200」で、2025年だけで2度の新記録を樹立したStray Kidsは、K-POPの枠を超え、世界のポップ市場の歴史を書き換える”ヒストリーメーカー”としての地位を盤石なものとしたと言える。

特に今回の記録は、テイラー・スウィフト、モーガン・ウォーレン、ザ・ウィークエンド、サブリナ・カーペンター、8月に発売した自身の4thフルアルバム『KARMA』、プレイボーイ・カルティに続き、2025年のアルバム売上が7位にランクイン。これは、北米で圧倒的な人気を誇り「ビルボード200」で7週連続1位を記録していた世界的スター、テイラー・スウィフトの独走に続く成績として注目されている。

さらに、Stray Kidsは、米ビルボードと並ぶ世界3大音楽チャートの一つであるイギリスのオフィシャルチャートでも存在感を示した。オフィシャルトレンディングチャートでは、ダブルタイトル曲「Do It」と「DIVINE」がそれぞれ5位と9位、収録曲『Holiday』が18位を記録。さらに最新のオフィシャルシングルチャートTOP100では『Do It』が35位で初登場し、通算7度目のランクインを果たした。オーストラリアARIA TOP 50シングルチャートでも、今年のK-POPアーティストとして最高順位となる10位に名を連ねた。

11月29日に開催された韓国の授賞式「2025 MAMA AWARDS」のステージで初披露された「DIVINE」も、世界的に人気を集めている。27日午後、公式YouTubeチャンネルに公開されたミュージックビデオは、28日から30日まで3日連続でミュージックビデオトレンド”ワールドワイド1位”を達成し、特に米国、ブラジル、フランスなどでトレンド1位を記録した。

今年2度の「米ビルボード200」での新記録樹立をはじめ、「2025 MAMA AWARDS」での大賞受賞と、キャリアの頂点を走り続けるStray Kidsに、世界中のファンの注目が集まっている。

Stray Kidsは、日本で初のオフラインファンイベント、ベルーナドーム公演の模様を収録したStray Kids LIVE Blu-ray『Stray Kids Fan Connecting 2024 ”SKZ TOY WORLD”』を12月24日（水）にリリースする。完全生産限定盤 （ESXL-378~379）の特典映像には、全4公演の裏側に密着した豪華ビハインドムービーやVCRメイキングムービー、さらに「SKZ Q WORLD」、「SKZ GAME WORLD」コレクション映像などが収録されることも公開された。総尺約5時間に及ぶ、超豪華LIVE Blu-rayとなっている。

＜リリース情報＞

Stray Kids

SKZ IT TAPE『DO IT』

Stray Kids

LIVE Blu-ray『Stray Kids Fan Connecting 2024 ”SKZ TOY WORLD”』

