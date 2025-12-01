HANA、2025年締めくくる決意の1曲『NON STOP』リリース決定

7人組ガールズグループHANAの新曲「NON STOP」が、12月5日（金）にデジタル配信されることが決定した。

先日、韓国でのMV撮影を終え、HANA史上最大スケールで制作されたと期待が高まっている「NON STOP」は、HANAの2025年を締めくくる”決意”の1曲。デビュー以来、止まることなく走り続けてきた7人が、この1年間の歩みをそのまま音に落とし込んだ渾身の作品となっている。

また、同作品のプリオーダー、Pre-Add/Pre-Saveがスタート。それぞれの予約で手に入るデジタル特典も用意されている。

＜リリース情報＞

HANA

「NON STOP」

2025年12月5日（金）リリース

プリオーダー https://hana-brave.lnk.to/IE2tfM

【応募期間】2025/12/1（月）12:00～2025/12/4（木）23:59まで

【特典】抽選で100名様に「NON STOP」JKステッカーをプレゼント

※詳細はHANA Official HPを確認ください。（https://hana.b-rave.tokyo/）

＜ライブ情報＞

HANA 全国ホールツアー情報

【愛知】2026年3月7日（土） / 3月8日（日）

【茨城】2026年3月21日（土）

【東京】2026年3月29日（日）

【福岡】2026年4月3日（金） / 4月4日（土）

【広島】2026年4月10日（金）

【岡山】2026年4月12日（日）

【大阪】2026年4月18日（土） / 4月19日（日）

【香川】2026年4月26日（日）

【北海道】2026年5月2日（土）

【宮城】2026年5月5日（火･祝） / 5月6日（水･祝）

【千葉】2026年5月9日（土）

【兵庫】2026年5月22日（金） / 5月23日（土）

【静岡】2026年6月7日（日）

【神奈川】2026年6月19日（金） / 6月20日（土）

【京都】2026年6月26日（金）

【東京】2026年7月11日（土） / 7月12日（日）

【石川】2026年7月18日（土）

【新潟】2026年7月20日（月･祝）

HANA 公式HP https://hana.b-rave.tokyo