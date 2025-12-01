ロッテは1日、ホセ・カスティーヨ投手の入団を発表した。

カスティーヨは球団を通じて「千葉ロッテマリーンズの一員になれることに、とても興奮しています。チームに加われることが本当に嬉しいです。チームのため、そして千葉ロッテのファンの皆さんのために、全力を尽くします。ファンの皆さんは野球界でも最も声援が大きく、情熱的なことで知られており、それが日本でプレーしたいと思った大きな理由の一つです。動画やスタジアムの様子を見て、ファンの皆さんが生み出すエネルギーが大好きになりました。皆さんのためにも早く日本語を覚えられるよう努力します。そしてお会いできるのを心から楽しみにしています。来年、球場でお会いしましょう！」とコメント。

カスティーヨは、メジャー通算69試合に登板して、5勝5敗、防御率4.11。今季はダイヤモンドバックス、メッツ、マリナーズ、オリオールズの4球団でプレー。4球団の合計成績は29試合全てリリーフ登板し、32回を投げ、2勝2敗、防御率3.94だった。

▼ サブロー監督

「198cmの長身サウスポーで角度があり、150kmを超えるストレート、スライダーのキレともに素晴らしいという印象を受けました。制球力も高く、左右打者を問わずに抑えてくれることを期待しています。MLBではセットアッパーとしての実績があり、大谷キラーとしても知られているので、とても楽しみです。ブルペン陣の層が厚くなると思います」

▼カスティーヨプロフィール

生年月日：1996年1月10日

出身地：ベネズエラ

投打：左・左

身長・体重：198㎝・114㎏

出身校：ウニダ・エドゥカティーバ・タレント・デポルティーバ・カマグアン校

経歴：タンパベイ・レイズ傘下－サンディエゴ・パドレス傘下・MLB－マイアミ・マーリンズ傘下－アリゾナ・ダイアモンドバックス－ニューヨーク・メッツーシアトル・マリナーズーボルチモア・オリオールズ