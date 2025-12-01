今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月1日（月）～12月7日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月1日（月）～12月7日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、ちょっと複雑なことや面倒なものに向き合うことになりそうですが、やり遂げればスッキリできて、好きなことを楽しめるようです。家族などに応援してもらうのも良いでしょう。恋愛は、好きな人のためなら何でもしたくなるようですが、やりすぎは禁物。対等な関係性でいられるように心がけましょう。視野を広く持つよう意識すると◎ どんなところにヒントが転がっているか分かりません。いろんな人と分け隔てなく接してみると良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。