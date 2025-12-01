バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「From TV animation ONE PIECE ワンピの実」より、12月第1週に再入荷するアイテムを紹介する。
「ワンピの実」シリーズは、尾田栄一郎氏が激推しする、『ONE PIECE』のデフォルメフィギュアシリーズ。小さいながらも細部に超こだわり抜いた仕様で、「悪魔の実」モチーフのカプセルはスタッキングできるディスプレイ仕様となっている。
From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第一海戦
「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第一海戦」は、価格は400円、全6種。
ラインナップは「モンキー・D・ルフィ」「ナミ」「トラファルガー・ロー」「ユースタス・キッド」「光月おでん」「ヤマト」。
From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第二海戦
「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第二海戦」は、価格は500円、全6種。
ラインナップは「ロロノア・ゾロ」「サンジ」「カイドウ」「ドンキホーテ・ドフラミンゴ」「コラソン」「キラー」。
From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第三海戦
「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第三海戦」は、価格は500円、全6種。
ラインナップは、「モンキー・D・ルフィ」「ポートガス・D・エース」「サボ」「ゴール・D・ロジャー」「モンキー・D・ガープ」「シルバーズ・レイリー」。
From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第四海戦
「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第四海戦」は、価格は500円、全6種。
ラインナップは、「エドワード・ニューゲート」「マルコ」「シャンクス」「バギー」「イゾウ」「お菊」。
From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第五海戦
「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第五海戦」は、価格は500円、全6種。
ラインナップは「サンジ」「ネフェルタリ・ビビ」「ボア・ハンコック」「しらほし」「ヴィンスモーク・レイジュ」「小紫」。
ガシャポンエキスポ先行 バンダイナムコアミューズメント限定 From TV animation ONE PIECE ワンピの実 ルフィ GEAR５コレクション
「ガシャポンエキスポ先行 バンダイナムコアミューズメント限定 From TV animation ONE PIECE ワンピの実 ルフィ GEAR５コレクション」は、価格は500円、全3種。
ラインナップは、「モンキー・D・ルフィ GEAR5(1)」「モンキー・D・ルフィ GEAR5(2)」「モンキー・D・ルフィ GEAR5(3)」。