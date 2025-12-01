今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月1日（月）～12月7日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月1日（月）～12月7日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、部屋を整えるなど心が穏やかでいられる場所をつくると◎ 外にいるときに強い自分でいることや、気を張るような状況もあるかもしれませんが、帰宅後はそんな自分を解放してあげましょう。恋愛面は、恋する気持ちが加速するような出来事が起こるかも。好きな人の前で思いっきり甘えるのも良いでしょう。どんなときでも楽しむ気持ちを忘れないようにしましょう。自分を盛り上げていくように過ごすと、多少は大変なことが起きた場合でも、冷静に対応することができそうです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。