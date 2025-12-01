ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）第16節が11月30日に行われ、シント・トロイデンはヘントと対戦した。

30日に行われたジュピラー・プロ・リーグ第16節で、ヘントと対戦したシント・トロイデン。この試合に、シント・トロイデンからGK小久保玲央ブライアン、CB谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、FW後藤啓介が、ヘントからもMF伊藤敦樹がスタメン出場した。

そんな試合は、ヘントに先制点を許したシント・トロイデンが、59分にMFアルブノール・ムジャのゴールでスコアを振り出しに戻すと、66分にはFW後藤啓介がDFシムン・ユクレラーのクロスに頭で合わせる。20歳のシーズン5得点目となるゴールで、逆転に成功。シント・トロイデンは、このまま2－1で逃げ切り、後半アディショナルから投入されたMF松澤海斗を含めた、計7人の日本人選手が出場した一戦を制した。これで、リーグ戦4連勝を達成している。

【スコア】

ヘント 1－2 シント・トロイデン

【得点者】

1－0 21分 ウィルフリード・カンガ（ヘント）

1－1 59分 アルブノール・ムジャ（シント・トロイデン）

1－2 66分 後藤啓介（シント・トロイデン）