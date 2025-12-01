今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月1日（月）～12月7日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月1日（月）～12月7日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、真っすぐな気持ちで行動するとうまくいきそう。家族などに隠し事などをせず、きちんと向き合うようにしましょう。将来について考える場合もありそうなので、考えを整理すると◎ 恋愛は好調なタイミング。誘われる機会が増えそう。気になる相手は、たくさん会って過ごしてみると良いでしょう。選択肢が多いのは喜ばしいですが、かえってそれが悩みのタネになってしまう可能性アリ。目先の利益よりも、先行投資できるものを選ぶとうまくいきそう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。