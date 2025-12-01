ラ・リーガ第14節が11月30日に行われ、ジローナとレアル・マドリードが対戦した。

ジローナは、ここまでリーグ戦13試合を戦って2勝5分け6敗という戦績を残しており、試合開始前の時点で降格圏内の18位に沈んでいる。今後に向けて少しでも勝ち点を積み重ねたいところだった。

前節終了時点で首位に立っていたレアル・マドリードは、今節の試合を先に消化したバルセロナが勝利したため、現在は暫定2位に。首位の座を維持するには勝利が必須という、重要な試合に臨んだ。

レアル・マドリードは立ち上がりから試合の主導権を握りながらも、得点を奪えない状況が続く。42分にはキリアン・エンバペがゴールネットを揺らしたかに思えたものの、オンフィールドレビューの末に得点は取り消され、先制とはならなかった。

すると、前半終了間際の45分にジローナがリードを奪った。ドリブルで右サイドを駆け上がったウーゴ・リンコンが、ボックス手前のヴィクトル・ツィガンコフへボールを預けると、ツィガンコフはこれをボックス内に空いたスペースへ。最後はそのスペースに走り込んできたアゼディン・ウナヒが、ダイレクトでゴール右上に突き刺した。前半はジローナの1点リードで終える。

後半に入ってからもレアル・マドリードが主導権を握りつつ、ゴールは生まれないまま試合が進んでいく。それでも67分、ヴィニシウス・ジュニオールがボックス内で倒され、レアル・マドリードはPKを獲得。キッカーのエンバペが冷静に沈め、同点とした。

逆転したいレアル・マドリードは、その後も攻勢を仕掛け続ける。72分にはオーレリアン・チュアメニに代わってロドリゴが途中出場するなど、得点への姿勢を確かなものにしていった。

しかし、このまま試合は終了。レアル・マドリードはジローナと1－1で引き分け、順位を2位に落とすこととなった。なお、この試合でPKにより得点したエンバペは、今季の成績をリーグ戦14試合で14ゴールとした。

ジローナは次節、12月3日に行われるコパ・デル・レイ（国王杯）のオウレンセ（3部）戦後、12月7日にアウェイでエルチェと対戦。レアル・マドリードは次節、12月3日にアウェイでアスレティック・ビルバオと対戦する。

【スコア】

ジローナ 1－1 レアル・マドリード

【得点者】

1－0 45分 アゼディン・ウナヒ（ジローナ）

1－1 67分 キリアン・エンバペ（PK／レアル・マドリード）

【動画】ジローナvsレアル・マドリード プレー集!