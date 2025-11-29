バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、今週11月第5週に発売するアイテムをご紹介します。

ホロライブ ふらっとめじるしアクセサリー2

「ホロライブ ふらっとめじるしアクセサリー2」は、人気イラストレーター ア・メリカ先生のイラストを使用したふらっとめじるしアクセサリー2弾。価格は400円、全14種。

“ディズニーキャラクター” めじるしアクセサリー WINTER

「“ディズニーキャラクター” めじるしアクセサリー WINTER」は、冬らしいコスチュームの人気キャラクターがめじるしアクセサリーに。価格は300円、全5種。

ふわふわたっとん めじるしアクセサリー

「ふわふわたっとん めじるしアクセサリー」は、ふわふわなのに両足で立つ、おっとり癒し系ぬいぐるみ「ふわふわたっとん」が可愛いめじるしアクセサリーになって登場。キュートな足裏も再現している。価格は300円、全5種。

平成めじるしアクセサリー

「平成めじるしアクセサリー」は、カセットテープ、ポータブルプレイヤー、ガラケーなど平成レトロアイテムのめじるしアクセサリー。価格は300円、全10種。

ミニモニ。 めじるしアクセサリー

「ミニモニ。 めじるしアクセサリー」は、当時のミュージックビデオに登場した懐かし衣装のミニモちゃんもラインナップ。価格は300円、全5種。

コンタック めじるしアクセサリー

「コンタック めじるしアクセサリー」は、つらい風邪に速攻！かぜ薬でおなじみのコンタックからめじるしアクセサリー。人気の「ミスターコンタック」の中身はシャカシャカ動くリアル仕様、パッケージはダブルチャームの豪華仕様だ。価格は300円、全5種。