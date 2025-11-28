「球界の盟主」と呼ばれ、プロ野球界を牽引する存在の読売ジャイアンツ。選手の憧れの球団として認識されることも多く、実績を残した選手が移籍することも珍しくなかった。ただ、中にはわずかな在籍期間で退団した選手もいる。今回は、FAで巨人に入団したが、3年以内にチームを去った選手を紹介する。

落合博満

[caption id="attachment_202655" align="alignnone" width="530"] 巨人時代の落合博満（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／82kg

・生年月日：1953年12月9日

・経歴：秋田工 - 東洋大 - 東芝府中

・ドラフト：1978年ドラフト3位

圧倒的な成績で活躍し続けた落合博満。球史に残る天才打者だが、読売ジャイアンツでのプレーは3シーズンにとどまった。

ロッテオリオンズ（現・千葉ロッテ）に入団後、プロ3年目には127試合出場で打率.326、33本塁打と本領を発揮。この年を皮切りにスター街道を駆け上がり、1982年に当時では最年少となる三冠王を獲得した。

その後も首位打者、本塁打王といった打撃タイトルを複数回獲得し、球界屈指の強打者として君臨。中日ドラゴンズでもプレーしたのち、1993年オフにFA（フリーエージェント）権を行使し、巨人に移籍した。

成績が下降気味だった背景もあり、活躍に懐疑の目も向けられていたが、1995年、96年は打率3割をクリア。自らの矜持を見せた。

しかし、巨人が清原和博の獲得に動き、結果として落合は退団。最後の2シーズンを日本ハムファイターズ（現：北海道日本ハム）で過ごし、1998年に現役を引退した。

