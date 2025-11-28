◆本記事はプロモーションが含まれています。

カルディにはたくさんの珍しい食品が並んでいますが、その中でも特に人気が高いのが「ドレッシング」です。テレビで紹介されて売り切れる人気商品も多くあります。この記事では、カルディのおすすめドレッシングを紹介します。サラダ以外にも料理にも使える万能調味料です。

カルディ（KALDI）のドレッシングの選び方

カルディのドレッシングは種類が多いので、選ぶポイントを知っておくとより自分に合うドレッシングを見つけられます。ここでは、「味」「素材」「使い道」の3つを中心にわかりやすく説明します。

味と原材料で選ぶ

出典：Amazon

カルディのドレッシングは、和風・洋風・エスニック系など、味のタイプがとても豊富です。まずは普段よく食べるサラダや料理に合うかどうかを考えながら、味を選ぶのがポイントです。

また、原材料にも注目すると、自分の好みにぴったりの一本を見つけやすくなります。例えば、ごまがたっぷり使われているものや、香味野菜がしっかり入っているタイプなど、素材によって香りやコクが大きく変わります。

素材をチェックすることで、サラダ以外のアレンジにも使いやすくなるというメリットがあります。毎日の食事を考えると、味と原材料のバランスはとても大切なポイントです。

サラダ以外の使い道で選ぶ

出典：Amazon

ドレッシングというと「サラダにかけるもの」というイメージが強いですが、カルディのドレッシングは料理の調味料としてもとても優秀です。

例えば、肉や野菜の下味として使ったり、パスタソースとして使ったりすることもできます。さらに、魚介類との相性がいいドレッシングもあります。

料理の幅を広げたい人は、サラダ以外の使い方も想像しながらドレッシングを選ぶとより楽しめます。1本で何通りも使えるドレッシングは、コスパが良くて使いやすいので特に人気があります。

人気シリーズ（もへじ・カルディオリジナル）で選ぶ

出典：Amazon

カルディでは「もへじシリーズ」と「カルディオリジナルシリーズ」が特に人気です。どちらも素材へのこだわりが強く、味のバリエーションも多いので選びやすいのが特徴です。

もへじシリーズは和風の味が中心で、ごまやしょうゆ、わさびなど日本の食卓に合う味がそろっています。和食が好きな人には特におすすめです。

一方、カルディオリジナルシリーズは洋風・エスニック風の味が豊富で、少し変わった料理を作りたい時にもぴったりです。どちらのシリーズも安定した人気があり、リピーターがとても多いのが特徴です。