◆本記事はプロモーションが含まれています。

カルディ（KALDI）には、国内だけでなく世界各国の調味料が数多く揃っています。特に、テレビで紹介された調味料はさまざまな料理に使えてレシピのバラエティが増えると注目。 本記事では、テレビやSNSで取り上げられて人気が高いもへじなどカルディの調味料を紹介します！

カルディ調味料の特徴

ここでは、カルディの調味料の特徴を詳しく解説します。人気のブランドやどのような料理に使いやすいのかを理解して選ぶと、料理がさらに楽しくなるでしょう！

「もへじブランド」を選ぶと和風の味が安定

出典：Amazon

「もへじ」は、カルディの中でも特に人気の高い和風ブランドです。出汁や醤油ベースの味付けが多く、日本人の口に合いやすい調味料が揃っています。

はじめてカルディの調味料を買う人は、もへじブランドから選ぶと失敗しにくいです。和食につかえる調味料が増えると、毎日の献立作りも楽しくなるでしょう！

テレビやSNSで話題の調味料は失敗しにくい

出典：Amazon

テレビで紹介される調味料は、味の良さや使いやすさが評価されていることが多く、失敗しにくいものが多いです。「ヒルナンデス」や「家事ヤロウ」などの人気番組では、カルディの調味料が何度も取り上げられています。

話題になっているものは口コミの数も多く、調味料の使い方やアレンジも情報が集まりやすいです。そのため、初心者でも安心して使える点が大きなメリットです。料理が苦手な人でも、テレビで紹介された商品なら使いやすいでしょう！

パスタ・肉・野菜など用途に合わせて使いやすい

出典：Amazon

使う場面を明確にしてから調味料を選ぶと、調味料の使い道に悩むことがないでしょう。カルディにはパスタ用ソース、肉用のタレ、サラダ用ドレッシング、スパイスなど種類が豊富です。

用途を決めてから選ぶことで、どんな料理に使えるかイメージしやすく、買ってから「使い道がない」ことを防げます。

商品によってはアレンジレシピも紹介されているため、ひとつの調味料で何通りにも使え、料理の幅がグンと広がるでしょう！