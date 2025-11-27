チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が26日に行われ、フランクフルト（ドイツ）とアタランタ（イタリア）が対戦した。

ここまで4試合を消化したリーグフェーズで1勝1分2敗を記録し、勝ち点「4」を積み上げているフランクフルト。CL初戦でガラタサライを下した同クラブだったが、直近3試合は未勝利が続いており、今節は4試合ぶりの勝利を目指す。対するは、ここまで2勝1分1敗と悪くないスタートを切ったアタランタ。フランクフルトに所属する日本代表MF堂安律は右ウイングとして先発した。

試合の立ち上がりはフランクフルトが主導権を握り、堂安は鋭いドリブルや正確なクロスで次々とチャンスを演出。だが、次第に流れはアタランタに傾き、35分に決定機を作り出す。中盤でアデモラ・ルックマンがボールを引き出し、右脇のシャルル・デ・ケテラーレに横パス。ドリブルで運びながらルックマンにリターンを出すと、ボックス手前での反転から左足でゴールを狙う。しかし、シュートは右ポストに嫌われてしまった。

その約20秒後には、右サイドのデ・ケテラーレがペナルティエリア内にワンタッチでパスを配球。フランクフルトは素早い帰陣で一度ボールを奪ったものの、こぼれ球を拾った堂安のトラップがミスとなってしまう。ゴール正面でルックマンがセカンドボールを回収すると、複数の相手選手を引きつけながらジャンルカ・スカマッカにラストパス。丁寧な落としからダイレクトで左足を振ったが、またもシュートは右ポストに弾かれた。

そんななか、60分にアタランタが均衡を破る。中盤でのボール奪取からカウンターに移行し、流れるようなパスワークでペナルティエリア手前に侵入。ルックマンからエデルソンを経由してデ・ケテラーレにボールが渡り、ボックス右角からクロスを入れる。ファーに飛び込んできたルックマンが合わせ、アウェイチームが先制に成功した。

さらに2分後、フランクフルトのキックオフからプレーが再開され、ボールを奪ったアタランタが再びカウンターへ移行。ルックマンがドリブルでスペースを持ち運び、DFラインのギャップに走るエデルソンへラストパス。確実に流し込んで貴重な追加点を挙げた。攻勢を強めるアタランタは、65分にデ・ケテラーレの得点でリードを3点に拡大。堂安は78分に交代でピッチを退いた。

結局、そのまま試合は3－0で終了。アタランタが敵地で完勝を収めた。次節は来月9日に行われ、フランクフルトはアウェイでバルセロナ（スペイン）と対戦。アタランタはホームでチェルシー（イングランド）と対戦する。

【スコア】

フランクフルト 0－3 アタランタ

【得点者】

0－1 60分 アデモラ・ルックマン（アタランタ）

0－2 62分 エデルソン（アタランタ）

0－3 65分 シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ）