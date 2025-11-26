McLaren Formula 1チームとコラボした、ワイヤレスヘッドフォン「Px8 S2 McLaren Edition」

英国生まれのオーディオブランドBowers & Wilkinsより、マクラーレンF1チームとコラボレーションした「Px8 S2 McLaren Edition」が2025年11月20日（木）に発売された。

【画像】マクラーレンにインスパイアされたカラーとロゴが組み合わされた、Bowers & Wilkinsの限定ワイヤレスヘッドフォン（写真16点）

本モデルは、アクティブ・ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスヘッドフォンのフラッグシップモデル「Px8 S2」のスペシャル・エディションとなっており、Bowers & Wilkinsが誇る最高水準のサウンドクオリティとMcLarenブランドのビジュアルアイデンティティへを結びつけた、最高にファッショナブルなモデルとなっている。

アップグレードされたカスタムメイドの40mmカーボンコーン・ドライブユニットを搭載していることで、ディテール、解像度、空間表現が大幅に向上。オリジナルモデル同様にBowers & Wilkins Musicアプリに接続することができるため、ノイズキャンセリング/外音取り込みモードの切り替えやバッテリー残量の確認、また装着センサーの感度選択などを簡単に操作できるのはもちろん、これらの動作をヘッドフォン本体にある「クイックアクション」ボタンに割り当てることも可能である。

Px8 S2 McLaren Edition

ノイズキャンセリング・ワイヤレス・ヘッドフォン

価格：オープン価格

JANコード：4951035080993（PX8S2/MCLAREN）

発売日：2025年11月20日

販売予定数：日本国内限定1,000台

40mmカーボンコーン・ドライブユニット搭載

アルミダイキャスト製アーム

ナッパレザー製イヤーパッド＆ヘッドバンド

ディスクリート構成のDSP、DAC、アンプ

aptX Adaptive（96kHz/24bit）/ aptX Lossless対応

有線接続対応（USB-Cケーブル、3.5mmステレオミニジャックケーブル付属）

Bowers & Wilkins Musicアプリ対応

バッテリー駆動時間：30時間

キャリングケース付属