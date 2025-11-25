元プロボクサーの竹原慎二氏が、YouTubeチャンネル『竹原テレビ』で24日に公開された動画に出演。井上拓真と那須川天心の試合結果に対して思ったことを語った。

那須川天心

試合直前に竹原慎二氏の予想が変わった理由

試合前に撮影した動画にて、竹原氏は「天心が6:4で有利だと思ったんだけど、拓真のお父さんや大橋会長が言ってたのは、『気持ちが180度変わった』『拓真は今まで自分の意志を持っていないような感じだったけど、今回は自分から全てやってやる』という感じらしいんですよ」と説明した上で、「やっぱり気持ちが一番だよ」と話していた。

そして試合後、竹原氏は「試合は拓真選手の判定勝ち。割とポイントは差がついてたよね」と改めて結果を振り返りつつ、「(自分の)戦前の予想は天心だったけど、今日、拓真に変わって、予想は見事当たりました。やっぱり気持ちだね、ボクシングは」「気合いと気持ち。それが本番だけじゃなくて、気持ちを持って練習をやったことによって(結果につながった)」としみじみと語った。