LINEヤフーが運営するスマートフォン調査サービス「LINEリサーチ」は、全国の15～25歳の学生を対象に「推し活」に関する調査を実施した。調査の結果、女子高校生・女子大学生の約8割が「いま推しがいる」と回答するなど、女子を中心に推し文化が広がっていることが明らかとなった。

推しのジャンル 女子はアイドル、男子はVTuberや音楽アーティストが上位

推しがいる、または過去に推しがいた人に推しのジャンルを尋ねたところ、

女子高校生・女子大学生

→「アイドル／アイドルグループ」が最多（4～5割台）

男子高校生

→1位「VTuber」

男子大学生

→1位「歌手／音楽アーティスト／バンド」

女子はアニメ・漫画キャラクターにも推しが多く、男子より対象が幅広い傾向が見られた。

推し活のスタイル 高校生は交流型、大学生は課金傾向も

推し活の内容では、以下が特徴的だった。

女子高校生

→「推しを勧める／語り合う」「誕生日を祝う」が高い

女子大学生

→ファンクラブ加入が4割台後半と突出

男子学生

→「特にしていない」が高め

女子は情報収集やグッズ購入、映像視聴など幅広く楽しんでいる様子がうかがえる。

推し活の費用 女子大学生「10万円以上」が最も高い結果に

推し活資金の調達方法と年間費用では、次の傾向が分かった。

高校生：おこづかいが中心。年間3万円未満が約6割

大学生：アルバイト収入が中心

→女子大学生は「10万円以上」が最も高い（2割台後半）

学生のライフスタイルの違いから、支出額にも差が生じている。

LINEヤフーは、今後も「LINE」を通じたコミュニケーションを軸に、若年層の実態把握を進めるとしている。調査詳細はLINEリサーチのオウンドメディア「リサーチノート」で公開されている。

【調査概要】

対象：全国の15～25歳の学生（高校生／専門学生／短大生／大学生／大学院生）

方法：スマートフォンWeb調査（LINEリサーチ）

期間：2025年10月15日～16日

有効回答数：1,025サンプル

※四捨五入により数値が合計100％とならない場合あり