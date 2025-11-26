楽天は26日、2026シーズン、楽天モバイルパーク宮城の外野フェンスおよびLEDビジョンを入れ替え・新設することになったと発表した。
外野フェンスは、センター、レフト際・ライト際の距離はそのままに、従来よりも最大6m前方へ新設。また、右中間大型LEDビジョン（楽天モバイルビジョン）をより高精細かつ鮮明な映像演出が可能なLEDビジョンへ入れ替えることに加え、横の固定広告箇所に新たなLEDビジョンを設置することで、その他のビジョンと合わせて多様な演出を目指していく。
＜スタジアム改修 概要＞
■外野フェンスの新設
・場所：楽天モバイルパーク宮城 外野フェンスのポール間
【従来】
本塁～レフト際：100.1m
本塁～左中間：116m
本塁～センター：122m
本塁～右中間：116m
本塁～ライト際：100.1m
【新設後】
本塁～レフト際：100.1m（変更なし）
本塁～左中間：最大110m
本塁～センター：122m（変更なし）
本塁～右中間：最大112m
本塁～ライト際：100.1m（変更なし）
※外野レフト：フェンスの高さは2m（一部1.8m）
※外野ライト：フェンスの高さは2m
■右中間大型LEDビジョン（楽天モバイルビジョン）の入れ替え
LEDはSMD方式へ変更となります。
・ビジョン寸法：縦16.2m×横20.8m
・面積：336.96㎡
・メーカー：アイリスオーヤマ株式会社
■LEDビジョンの新設
・ビジョン寸法：縦16.2m×横6.0m
・面積：97.2㎡
・メーカー：アイリスオーヤマ株式会社