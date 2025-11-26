楽天は26日、2026シーズン、楽天モバイルパーク宮城の外野フェンスおよびLEDビジョンを入れ替え・新設することになったと発表した。

外野フェンスは、センター、レフト際・ライト際の距離はそのままに、従来よりも最大6m前方へ新設。また、右中間大型LEDビジョン（楽天モバイルビジョン）をより高精細かつ鮮明な映像演出が可能なLEDビジョンへ入れ替えることに加え、横の固定広告箇所に新たなLEDビジョンを設置することで、その他のビジョンと合わせて多様な演出を目指していく。

＜スタジアム改修 概要＞

■外野フェンスの新設

・場所：楽天モバイルパーク宮城 外野フェンスのポール間

【従来】

本塁～レフト際：100.1m

本塁～左中間：116m

本塁～センター：122m

本塁～右中間：116m

本塁～ライト際：100.1m

【新設後】

本塁～レフト際：100.1m（変更なし）

本塁～左中間：最大110m

本塁～センター：122m（変更なし）

本塁～右中間：最大112m

本塁～ライト際：100.1m（変更なし）

※外野レフト：フェンスの高さは2m（一部1.8m）

※外野ライト：フェンスの高さは2m

■右中間大型LEDビジョン（楽天モバイルビジョン）の入れ替え

LEDはSMD方式へ変更となります。

・ビジョン寸法：縦16.2m×横20.8m

・面積：336.96㎡

・メーカー：アイリスオーヤマ株式会社

■LEDビジョンの新設

・ビジョン寸法：縦16.2m×横6.0m

・面積：97.2㎡

・メーカー：アイリスオーヤマ株式会社