チェルシーに所属するブラジル代表FWエステヴァンが、バルセロナ戦で豪快な一撃を決めた。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が25日に行われ、チェルシーはバルセロナと対戦。27分にショートコーナーの流れからオウンゴールで先制点を手にすると、44分からは数的有利となり、55分には見事なドリブル突破からエステヴァンが追加点を挙げたほか、73分にはリアム・デラップにも今季初ゴールが生まれ、3－0で快勝した。

第3節のアヤックス戦（◯5－1）、第4節のカラバフ戦（△2－2）と立て続けにゴールを決めて、18歳以下にしてCLで2試合連続で得点を記録した唯一の南米選手となっていたエステヴァンは、バルセロナ戦でも右足で豪快な一撃を決めたことでCLでは3試合連続ゴールを記録した。

この結果、データサイト『OPTA』によると、エステヴァンはキリアン・エンバペ（18歳113日）、アーリング・ハーランド（19歳107日）に続いて、CLで先発出場した最初の3試合すべてでゴールを記録した3人目の10代の選手になったという。なお、18歳215日のエステヴァンはエンバペに次ぐ若さでの同記録達成となった。

試合後、『Amazon Prime』でエステヴァンは「今の気持ちを言葉で表すのは難しい。あっという間のことだった。スペースを見つけて、うまく切り込んでいくことができた。これから何年にも渡ってゴールを決め続けていきたい。家族も見に来てくれていたんだ」と喜びを口にしながら、次のように続けた。

「本当に完璧な夜だった。（ゴールは）僕のキャリアの中で特別な瞬間だった。ここに来た瞬間から、ファンとの繋がりは強く感じられている。彼らのためにゴールを決めて、喜んでもらえて本当に嬉しいよ。これからも彼らを喜ばせるためにも、もっとゴールを決めていきたいと思う」

【ハイライト動画】18歳エステヴァンがバルセロナ戦で豪快な一撃を突き刺す！