六甲バターは、妊婦とママのリアルな声に寄り添うプロジェクト「QBB ベビーチーズ for mom」の一環として妊婦のためのBAR「ニンプバー」を3年間にわたり計4回開催してきた。今回、5回目を神戸市中央区のモクテルバー「MOCKTERIA」にて、12月6日～9日、12月13日～16日、12月20日～24日の期間限定でオープンする。

ニンプバー in MOCKTERIA

ニンプバーは、妊婦が妊娠してから足が遠のいていた"バーやお酒の席の雰囲気"を楽しめる場所。旬のフルーツや野菜をふんだんに使い、色彩・香り・味わいにこだわって開発されたオリジナルモクテルを提供し、妊婦のリラックスタイムを彩る。

今回のニンプバーは、神戸市中央区のモクテルバー「MOCKTERIA」にて開催。開催日は、12月6日～9日、12月13日～16日、12月20日～24日の計13日間で、13:00～14:30、15:00～16:30の2部制となる。

メニューとしては、MOCKTERIAのオーナーシェフ・森田氏が趣向を凝らして考案した「ニンプバー」オリジナルモクテル4種と、QBBの商品を使ったおつまみが提供される。ドリンク1杯目は、オリジナルモクテル1品＋おつまみがセットに。

モクテルの名前は、思わず笑ってしまうような"ちょっとした言葉遊び"や"チャーミングなひねり"がポイントで、注文や待ち時間を和ませてくれる。メニューのラインアップは以下の通り。

「ストロベリー白あん産スウィート」(1杯目1,700円、2杯目以降の単品注文1,200円)は、白あんのなめらかさと、いちごのフレッシュな酸味が調和したデザートモクテル。豆乳のコクが全体を包み、やさしい余韻を残すのが特徴。

使用している食材は、いちご、モナンいちごピューレ、チェリーシロップ、豆乳、白あん、抹茶パウダー(仕上げに少量)で、フローズンでの提供となる。

「焼きみかんの"オンギャー"ジンジャー」(1杯目1,600円、2杯目以降の単品注文1,100円)は、香ばしく焼いたみかんの豊かな風味に、ジンジャーエールのきりっとした爽快感をプラスした一杯。柑橘の香りが心地よく広がる、すっきりとした味わいが特徴。

使用している食材は、焼きみかん、カラマンシージュース、モヒートミントシロップ、能勢ジンジャーエールで、コールド(炭酸)での提供となる。

「洋梨とライチとママの癒し」(1杯目1,600円、2杯目以降の単品注文1,100円)は、洋梨の上品な果実感とライチの華やかな香りが広がるフルーティーな一杯。繊細な香り立ちと透明感のある味わいを楽しめるもの。

使用している食材は、モナン洋梨ピューレ、ライチジュース、カモミールティー、オレンジピール(飾り・香りづけ)、炭酸水で、コールド(炭酸)での提供となる。なお、炭酸無しでの提供も可能。

「ゆずりんごベイビーぽっかぽか」(1杯目1,600円、2杯目以降の単品注文1,100円)は、王林(りんご)の自然な甘みとゆずの香りがふわりと広がる、やさしい味わいのホットモクテル。米麹甘酒のまろやかさが加わり、ほどよい温かさが特徴。

使用している食材は、王林(加熱)、モナンゆずピューレ、ゆずの皮(少量)、米麹甘酒(ノンアルコールタイプ)で、ホットでの提供となる。

また、同社がこれまでの座談会やアンケートで多く耳にした「揚げ物が食べたくなる」という妊婦の声をヒントに、同社の商品を使った"揚げピザ"2種類を、ニンプバー限定で提供される。

「QBBチーズDE鉄分ベビーチーズを使った『ベビーピザ』」(単品注文:4個800円)は、青のりの香ばしさが特徴のひと口サイズの揚げピザ。「QBBチーズDE鉄分ベビーチーズ」を使用し、軽やかな塩味ともちもち食感を楽しめる一品。

使用している食材は、QBBチーズDE鉄分ベビーチーズ、小麦粉、塩、青のり、イースト菌。

「チーズデザート6P マダガスカルバニラを使った『ハニーピザ』」(単品注文:4個800円)は、同社商品の「チーズデザート6P マダガスカルバニラ」を包んだ、デザート感覚の揚げピザ。カリッと揚げた生地にはちみつをひと垂らし、優しい甘さが特徴の一品。

使用している食材は、チーズデザート6P マダガスカルバニラ、小麦粉、イースト菌、はちみつ(仕上げに少量)。

なお、おつまみメニューはドリンクとのセットの場合はいずれか2個のおつまみが付く。

さらに、 今回の「ニンプバー」では、新たな参加型コンテンツとして、おなかの中にいる赤ちゃんへ、20年後の未来に宛てて書く手紙「タイムレター」も用意されている。子どもが大人になったときに改めて読むことで、今この瞬間の気持ちや、親としての想いを感じてもらえる"未来へのラブレター"となる。

当日は、チェキでの写真撮影も実施し、撮影した写真とタイムレターを一緒に封筒へ入れて持ち帰ることができる。

また、会場はニンプバーオリジナルのコースターとフォトプロップスでテーブルを華やかに装飾。フォトプロップスの裏面には来店した妊婦へのコメントも。どちらも自由に持ち帰ることができる。

さらに、来店した妊婦が想いを共有できるよう「ニンプノート」も設置。おなかにいる赤ちゃんをはじめ、パートナー、家族への想い、ニンプバーの感想など自由に書き込むことができる。