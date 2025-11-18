11月17日の「世界早産児デー」に合わせて、東京都主催の「世界早産児デー」普及啓発イベントがカメイドクロック1F(カメクロコート)で11月16日に開催された。2023年に第一子を出産したモデルの静まなみさんがゲストとして登壇。早産経験者として、出産当時の経験やNICU(新生児集中治療室)入院時を振り返りながら、育児などのエピソードを語った。

世界早産児デーとは? 早産児を取り巻く課題

2008年にヨーロッパのNICU家族会(EFCNI)や提携している家族会によって制定された11月17日の「世界早産児デー」。世界中で毎年約1300万人もの赤ちゃんが早産で生まれており、早産児とその家族を社会全体で支えていくため、現在100カ国以上の国々でさまざまな支援活動や啓発イベントが実施されている。

日本では約20人に1人が37週未満で生まれた早産児となっており、健康や将来への不安など抱える子どもと家族に寄り添ったきめ細かな支援が大切だ。

本イベントでは、慶應義塾大学医学部小児科学教室 専任講師・日本NICU家族会機構 代表理事の有光威志先生が登壇。早産や早産児を取り巻く現状について基調講演を行なった。 「日本では出生体重1500グラム未満の低出生体重児は10人に1人。超低出生体重児と言われる出生体重1000グラム未満で産まれるお子さんは300人に1人ほどの割合で生まれています。世界では推定1340万人が早産で出生し、早産による合併症で約90万人が亡くなっています」

1960年代には救命が難しかった超低出生体重児だが、日本では2000年代以降その60%以上が救命できるようになっているという。

一方、28週未満・1000グラム未満で生まれた子の1～3割は、幼少期に運動や認知の面で課題を抱え(うち約3割は10才前後で改善)、小学校入学後も読みや計算に課題を抱える児童も少なくないと語った。

「さらに在胎34週〜37週未満で生まれたお子さんも小児期には認知や運動、学校の成績などに課題を抱える可能性や、成人後も生活習慣病、教育や就職などに課題を抱える可能性もあります。そのため、早産児・周産期医療(妊娠22週から出生後7日未満の「周産期」における、母体・胎児・新生児の医療)を受けた子どもと家族は、将来にさまざまな不安を抱えているのが現状です」

こうした課題解決策として、家族と一緒に子どもの医療やケアに参加するファミリーセンタードケアの考え方が紹介された。ファミリーセンタードケアでは両親や祖父母、兄姉といった家族と24時間いつでも一緒に過ごせる環境整備が理想とされる。

新生児病棟での入院中から家族と関わり、(お腹の中で聞いていた)声を聞くほど言語の発達などが促され、家族との愛着形成でも重要な役割を果たすことを示す脳機能研究もあるそうだ。

「ファミリーセンタードケアは家族支援にとっても治療にとっても非常に重要です。ご家族のストレス、治療による痛みなどによる新生児のストレスが軽減され、赤ちゃんのさまざまな成長・発達が促進されると言われています。また、NIDCAP(新生児・早産児の成長発達と発達障がいの予防などを目的としたケアモデル)を周産期・入院中から実施することで、長期的に良好な家族関係を育むとも報告されています」

「早産は誰にでも起こり得る」

続いて有光氏と早産経験者の静まなみさんによるトークセッションが実施された。静さんは2017年に第25代トリンプイメージガールに選ばれ、モデルとして活躍。プライベートでは2020年7月に俳優・武田真治さんと結婚し、2023年6月に第1子の女の子を1787gで出産した。

32週目、静さんは自宅で安静にしていたところ突然破水して緊急入院となった時のことを振り返った。

「先生の診察の結果、32週での出産は赤ちゃんの体重が少ないのと肺の機能が未熟なので34週目までは張り止め点滴を打ちながら様子を見ることになりました。私の場合は張り止め点滴の副作用が想像以上に強く出てしまい、心身ともにつらい入院生活でしたね。

34週目の出産自体は順調で無事に産声も聞けたときは本当に私もほっとしましたし、嬉しい気持ちもあったんですが、思っていた以上に赤ちゃんが小さく、顔にも血色がなくて、不安な気持ちでした」

出産後すぐにNICU(新生児集中治療室)での治療が始まった赤ちゃんと対面した時の心境についても明かした。

「私がしっかり娘のことを見ることができたのは、NICUの保育器の中に入っている状態でした。鼻や体にチューブをつけられている小さな姿を見た時はかわいそうで、罪悪感もありました。一方で会えて嬉しい気持ちもあって、とても複雑な心境でした。看護師さんや先生から『赤ちゃんが頑張ってミルクを飲んで体重も少しずつ増えているので、安心して大丈夫ですよ』と言われ、とても心強かったです」

その後も順調に身長・体重が増え、2才を過ぎた現在は保育園に通い始めたそうだが、心配や不安は尽きないという。

「周りの同い年の子を見る機会が増えたので、言葉が少し遅い感覚もあります。いろいろ悩むことも多いんですが、そんな中でも毎日のようにできることが増えていて本当に驚かされていますね。ゆっくりでもいいので、娘のペースで成長していく姿を見守っていきたいです」

有光氏によると、早産経験者や特別な周産期医療を受けた子どもを持つ母親の中には、子どもが課題に直面するたびに早産の経験を気に病み、自責の念に駆られる人も多いそうだ。

「早産は誰にでも起こり得ることで、特別な理由がなくても可能性があることを、まずは皆さんに知ってほしいです。妊娠・出産を考える方は定期的な産科の受診も大切ですね。静さんの場合は適切に医療機関に掛かっていただいたので、とても良いタイミングで出産できたのではないかと思います」

トークセッション後は東京都立小児総合医療センター 新生児科部長の岡崎薫先生から「のびのび～NICU入院児支援手帳～」も紹介された。

東京都では平成23年度に「のびのび~NICU退院支援手帳~」を作成。NICUを退院する子どもの家族に配布してきたが、家族による子どもの成長の記録や、地域の支援者などとのスムーズな情報共有を目的に、このほど本手帳の改定と名称変更が行われた。

ケースワークや育児支援の観点から必要な情報が得られるよう、基礎知識を掲載するとともに、事例からも学べる工夫も施されているとのこと。今年7月から保健センターやNICUを有する病院での配布が開始しているという。