今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月24日（月・祝）～11月30日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月24日（月・祝）～11月30日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、やる気があって充実した日々を過ごすことができそうです。やりたいことをどんどんおこなっていくと、自分が求めていたものに気付けるようです。恋愛面は、相手に対してちょっぴり不満が出てくるかもしれませんが、ズバッと指摘すると関係がこじれてしまうので気を付けて。相手が気付くように立ち回ると良いかも。仕事などをテキパキおこなっていると、仲間からやり方などを聞かれるかも。丁寧に教えてあげると、良い関係性を気付けることでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。